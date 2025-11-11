НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          Руската армия показа влизането на техника и войници в Покровск по път, контролиран от ВСУ според картите на DeepState (ВИДЕО)

          В социалните мрежи се появи видео от навлизането на войници и военна техника на руската армия в Покровск по път, който според картата на украинския ресурс DeepState е изцяло под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава военният анализатор Юрий Подоляка в своя Telegram канал.

          Съдейки по часа на публикуване на видеото, то се е случило сутринта на 10 ноември 2025 г. По това време, най-близката карта на украинците в ресурса за мониторинг Deepstate (Карта 1) показва, че маршрутът на руския конвой е преминал през територия, за която се твърди, че е изцяло контролирана от ВСУ.

          Подоляка публикува и карта, базирана на руските ресурси (карта 2).

