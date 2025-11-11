НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          Руската армия удари с „Кинжали“ Главния център за радиоелектронно разузнаване на ГУР и летище за F-16 в Украйна

          Взрив
          Взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия нанесе удари с хиперзвукови ракети „Кинжал“ по Главния център за радиоелектронно разузнаване на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна в Киевска област и летището Староконстантинов, където са разположени самолети F-16, използвайки хиперзвукови ракети „Кинжал“, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ пред ТАСС.

          „В отговор на провокацията от 9-10 ноември, удар на руските Въздушно-космически сили с хиперзвукови ракети „Кинжал“ порази Главния център за електронно разузнаване на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна в Бровари, Киевска област, и летището Староконстантинов в Хмелницка област, където са разположени прословутите F-16“, заявяват от ЦВО.

          По-рано ФСБ съобщи, че е осуетила операция на украинско и британско разузнаване за отвличане на руски самолет МиГ-31, въоръжен с хиперзвукова ракета „Кинжал“, за последващо използване в провокация срещу най-голямата авиобаза на НАТО в Румъния.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп: Войната в Украйна повече не заплашва да ескалира в Трета световна война

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че ситуацията около Украйна вече не заплашва да ескалира в Трета световна война, предава УНИАН. „Ако бях президент,...
          Война

          Украински военни и доброволци към украинските войници: Спасете се от Покровск, докато още можете

          Иван Христов -
          Украински военни и доброволци бият тревога заради ескалиращите боеве в Покровск и съседния Мирноград. Настъплението на руски части към градовете заплашва да ги превърне...
          Война

          ISW: Русия се опитва да обкръжи украинската армия в Покровск, но ВСУ си върнаха Родинское

          Иван Христов -
          Ситуацията в района на Покровск и Мирноград остава напрегната, тъй като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се борят да удържат фланговете на така наречения...

          1 коментар

          1. Дано така да стане в сащ и в англия – двете терористични и антихристиянски/сатанистки държави!

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

