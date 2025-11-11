Руската армия нанесе удари с хиперзвукови ракети „Кинжал“ по Главния център за радиоелектронно разузнаване на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна в Киевска област и летището Староконстантинов, където са разположени самолети F-16, използвайки хиперзвукови ракети „Кинжал“, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ пред ТАСС.

„В отговор на провокацията от 9-10 ноември, удар на руските Въздушно-космически сили с хиперзвукови ракети „Кинжал“ порази Главния център за електронно разузнаване на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна в Бровари, Киевска област, и летището Староконстантинов в Хмелницка област, където са разположени прословутите F-16“, заявяват от ЦВО.

По-рано ФСБ съобщи, че е осуетила операция на украинско и британско разузнаване за отвличане на руски самолет МиГ-31, въоръжен с хиперзвукова ракета „Кинжал“, за последващо използване в провокация срещу най-голямата авиобаза на НАТО в Румъния.