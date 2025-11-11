Руснаци стоят зад 80% от хакерските атаки

Осемдесет процента от случаите на хакерски атаки с искане за откуп са дело на руснаци. Това заяви Едвардс Шилерис от центъра за борба с киберпрестъпленията към службата на ЕС за полицейско сътрудничество Европол.

- Реклама -

Шилерис представи данните по време на изслушване в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Той изрази предположение, че повечето от извършителите са държавни служители, като отбеляза, че с напредването на цифровизацията разликата между държавни и частни хакери все повече се размива.

Експертът подчерта, че хакерските дейности са предимно организирани, с участието на множество лица. Целта на тези, които крадат данни, обикновено е единствено финансова печалба.

„В платформи в интернет, където самоличността на потребителите не може да бъде установена, се продават потребителски данни, с които може да бъде злоупотребено повече от веднъж“, поясни той.

По думите му, данни от кредитна карта могат да бъдат закупени за едва пет евро, което дава достъп до суми от няколко хиляди евро.

Шилерис алармира, че се наблюдава и значително увеличение на измамите, използващи технологията „дийп фейк“. Като пример той посочи телефонни обаждания с цел измама, при които се използва глас, имитиращ този на познат на жертвата. Щетите за компаниите, пострадали от хакерски атаки, обикновено възлизат на няколко милиона евро.

Според експерта, превенцията е възможна. „В 99 на сто от случаите кражбите на данни можеше да бъдат предотвратени с използването на „силни“ пароли“, заяви той. Шилерис допълни, че частните компании биха могли да подобрят защитата на своите бази данни чрез повече инвестиции, но към момента много от тях предпочитат да предлагат по-евтини услуги за сметка на сигурността, информира БТА.