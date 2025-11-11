САЩ засилват натиска върху Турция заради руските енергийни ресурси

САЩ призовават съюзниците от НАТО да спрат да купуват руска енергия, за да помогнат за прекратяване на войната в Украйна, съобщава Bloomberg, позовавайки се на Държавния департамент на САЩ.

Американците са увеличили натиска върху Турция. Прекратяването на покупките на руска енергия беше обсъдено по време на среща между вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар на САЩ Марко Рубио с турския външен министър Хакан Фидан.

Турция е третият по големина купувач на руски петрол след Индия и Китай. Новите санкции на САЩ вече накараха турските рафинерии да намалят покупките си на руски петрол, въпреки че страната не планира напълно да се откаже от руския внос.

Русия е и най-големият доставчик на природен газ за Турция. В момента се водят преговори между двете страни за сключване на дългосрочни договори, тъй като настоящите споразумения изтичат в края на годината.

Анализаторите на Bloomberg смятат, че натискът от САЩ може да създаде „потенциални трудности“ за Турция. В същото време, казват те, Анкара е в „добра позиция“ благодарение на диверсификацията.