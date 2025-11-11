Министърът на външните работи на Украйна Сергей Лавров посочи „денацификация на Украйна“ като условие за завършване на войната, предава РИА Новости. Първият дипломат на Москва даде интервю пред медиите, в което освен това коментира ситуацията с ядрените изпитания, разкри детайли от подготовката на срещата на върха между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, а освен това обвини Великобритания в провокации.

За ядрените изпитания

Изявленията на президента на Белия дом Доналд Тръмп за възобновяването на тестовете на оръжия за масово унищожение от страна на Русия са неверни, категоричен е Лавров:

„Искам да уточня, че това, което президентът е наредил, е да не се провеждат ядрени тестове или дори да се подготвят за ядрени тестове. Министерството на външните работи и други агенции, военните и разузнавателните служби са инструктирани да анализират ситуацията и да постигнат консенсус относно степента, до която тази ситуация изисква разглеждане на възобновяване на ядрените тестове“.

Москва е готова да обсъди опасенията на Вашингтон. В същото време Русия е обезпокоена от изявленията на някои американски служители, че тестването на този тип оръжие ще преследва геополитически цели, което е значително отклонение от концепцията за неприемливостта на ядрената война.

„Все още не сме получили разяснение от нашите американски колеги какво всъщност е имал предвид президентът Тръмп: ядрени тестове, тестове на носители или така наречените подкритични тестове, които не включват ядрена реакция и са разрешени съгласно Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити – все още няма отговор“, заяви Лавров.

Президентът Владимир Путин е изразил позицията на Русия по този въпрос през 2023 г.:

„Ако някоя от ядрените сили проведе изпитания на ядрени оръжия, не изпитания на носители, не подкритични изпитания, тогава Русия ще направи същото.“

Относно срещата на върха Русия-САЩ

Лавров призова да не се свързва срещата на върха с продължаващата дискусия за ядрените изпитания. По думите му, статията на Financial Times за причините за отмяната на срещата на върха в Будапеща съдържа множество лъжи, включително последователността от събития:

„Меморандумът, за който журналистите на FT говорят, е така нареченият неофициален документ: това не е документ, това е напълно неофициален проект, който беше изпратен на нашите колеги не след разговора на Путин с Тръмп, а няколко дни преди този разговор“.

Целта на този документ е била да напомни на американските си колеги какво са обсъждали лидерите в Анкъридж. Там, макар и да не са се споразумели за всяка точка и запетая, със сигурност са постигнали разбирателство. След разговор с държавния секретар Марко Рубио е планирана среща между представители на външните министерства, военните и разузнавателните служби на двете страни:

„Американците не са предприели подобни по-нататъшни действия“, отбеляза той.

Руската страна е очаквала САЩ да инициират избора на място и час на подготвителната среща. От своя страна Москва е готова да обсъди подготовката за президентската среща на върха в Будапеща.

Относно „провокациите“ на Лондон

За Великобритания ще бъде изключително трудно да се „прочисти“ след разкриването на ролята ѝ в опита за отвличане на изтребител МиГ-31 от Русия:

„Въпреки че способността им да се държат като гъска, току-що излязла от душа, е добре известна“, отбеляза първият дипломат на Москва.

По думите му, Лондон отдавна е загубил своята империя, икономическа и военна мощ, но се стреми да компенсира с подобен саботаж. Лавров също обвини Великобритания в разгръщане на информационна кампания:

„Бих искал да обърна внимание и на други случаи на непрофесионално и, бих казал, вредно отразяване на определени събития от медиите, включително, може би най-вече, британските медии. Това, което се случва с BBC в момента, е добре известно. Фактът, че някои фигури се опитват да оправдаят случилото се и говорят за някаква оркестрирана кампания, е позорно“.

Относно уреждането на войната в Украйна

Лавров посочи „денацификацията“ като предпоставка за прекратяване на конфликта и спомена, че в днешна Германия се наблюдава възраждане на милитаризъм, напомнящ на нацизма.

„Това ще изисква от нас, всички, които са заинтересовани от стабилен мир, да бъдем принципни, когато се обсъждат окончателните параметри на уреждането. Ако Западът въпреки това признае безнадеждността на подобен сценарий, тогава не бива да изисква прекратяване на военните действия, за да продължи да помпа с оръжия Украйна, а да действа така, както президентът Тръмп някога предложи в Аляска, когато каза, че прекратяването на огъня няма да реши нищо: конфликтът трябва да бъде прекратен въз основа на принципите на устойчиво уреждане“, обясни министърът.

Междувременно опитите на Европа да убеди САЩ да приемат необходимостта от прекратяване на огъня вместо устойчиво уреждане на конфликта в Украйна са успешни. Министърът също така опроверга твърденията на бившия специален представител на САЩ за Украйна Кърт Волкър, че Москва не желае да се съгласи на мирно споразумение, въпреки че Русия се стреми към дългосрочно уреждане:

„Той (Волкър – бел. ред.) продължи: „Путин не смята Украйна за легитимна и суверенна държава.“ Има и отговор на това: ние признахме Украйна, която не беше нацистка, която единствена от всички страни не забрани нито един език, в този случай руски, и която, в съответствие с декларацията си за независимост, беше неядрена, необвързана, неутрална държава“.

Бившият американски дипломат е говорил и за „вярата“ на президента Владимир Путин в принадлежността на Украйна към Русия:

„Дори няма да обсъждам тази тема. „А Путин също смята Зеленски за нацист.“ Е, да, но къде са доказателствата за противното?“ – заяви Лавров

Относно ситуацията във Венецуела

Каракас не е поискал военна помощ от Москва на фона на активността на САЩ край бреговете на латиноамериканската страна:

„Не мога да завърша коментара си за Венецуела, без да спомена нашата позиция относно неприемливостта на действията, предприети от САЩ под претекст за борба с наркотрафика“, заяви министърът.

Лавров отбеляза, че Русия е готова да действа в пълно съответствие със задълженията си по споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, което е в последните етапи на ратификация.