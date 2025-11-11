НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Крими

          Скандал с „виртуални животни" стигна до Европa

          Снимка: БГНЕС
          Тодор Тодоров, бившият директор на областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ във Велико Търново, е сезирал Европейската прокуратура за порочни практики в животновъдството, водещи до незаконно изплащане на субсидии.

          Тодоров съобщи, че е дал показания по случая на 21 октомври пред делегиран европейски прокурор.

          Един от сигналите засяга използването на фактури с невярно съдържание за доказване на реализация на биволско мляко. Другият е свързан с капацитета на животновъдните обекти.

          „Защото няма физическата възможност животни без приплоди да произвеждат мляко. Вторият случай беше за капацитетите на животновъдните обекти. Част от земеделските производители си позволяват да нарушават правилата. Това води до нарушаване на условията за хуманно отглеждане на животните и до потенциална възможност тези земеделски производители да получават субсидии срещу ушни марки, а не срещу животни – така наречените „виртуални животни“, обясни Тодоров.

          Въпреки че е получил закрила по Закона за защита на личните данни като лице, подаващо сигнали за нарушения, това не е попречило на ръководството на ДФ „Земеделие“ да го уволни за четвърти път. Това се е случило на 5 ноември – в същия ден, в който е бил възстановен на работа след спечелено съдебно дело.

          Тодоров е алармирал за порочните практики и „източването“ на фонда и българската прокуратура.

          „Ако прекатурите, съответно, държат наказателна отговорност, те задължително ще стигнат и до този, под чието администриране те се осъществяват“, коментира той.

