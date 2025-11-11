Скандал с „виртуални животни“ стигна до Европa

Тодор Тодоров, бившият директор на областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ във Велико Търново, е сезирал Европейската прокуратура за порочни практики в животновъдството, водещи до незаконно изплащане на субсидии.
Тодоров съобщи, че е дал показания по случая на 21 октомври пред делегиран европейски прокурор.
Един от сигналите засяга използването на фактури с невярно съдържание за доказване на реализация на биволско мляко. Другият е свързан с капацитета на животновъдните обекти.
Въпреки че е получил закрила по Закона за защита на личните данни като лице, подаващо сигнали за нарушения, това не е попречило на ръководството на ДФ „Земеделие“ да го уволни за четвърти път. Това се е случило на 5 ноември – в същия ден, в който е бил възстановен на работа след спечелено съдебно дело.
Тодоров е алармирал за порочните практики и „източването“ на фонда и българската прокуратура.
