Специалния е струвал цяло състояние на Фенербахче

Бившият треньор на Фенербахче Жозе Моуриньо е излязъл доста солено на истанбулския гранд, изчисляват медиите в южната ни съседка.

През 15-те месеца, докато е бил треньор на турския клуб, Специалния е струвал общо над 25 млн. евро на „фенерите“. Договорът му бе за 9,85 милиона евро годишно, а португалецът получи и 14,9 милиона евро обезщетение при едностранното прекратяване на контракта му през август. Той обаче така и не успя да спечели трофей с Фенербахче.

Моуриньо е живял в луксозния хотел „Four Seasons“ в Истанбул в един от най-луксозните апартаменти, като според изданието „Yenicag Gazetesi“ общата сума за разходите е била почти един милион евро.

Според турските журналисти, най-евтината стая в хотела струва около 1140 евро на нощ. А Моуриньо е бил настанен в един от най-луксозните налични апартаменти. Изчисленията показват, че престоят му е струвал на Фенербахче приблизително 36,5 милиона турски лири, или 750 000 евро. Всички разходи, направени от Фенербахче за португалския треньор, възлизат на около 25,5 милиона евро.

Разположен на брега на Босфора, „Four Seasons Istanbul“ разполага с пет ресторанта, закрити и открити басейни, зимна градина, фитнес зала и спа център – подходящо убежище за мениджър от ранга на Моуриньо. При напускането си той уж на шега, уж сериозно, е казал, че е взел от апартамента „чехлите, кърпите, шампоана, душ гела, сапуна и халата, така, за довиждане“.

За сравнение – след раздялата с Фенербахче, Жозе Моуриньо подписа с Бенфика договор, валиден до 2027 г., с клауза за прекратяване, предвидена за следващото лято, и заплата от 6 милиона евро годишно.

Под негово ръководство Бенфика до момента е записала седем победи и четири равенства. Отборът е непобеден и в момента заема трето място в Португалската лига със 17 точки. В Шампионската лига обаче Моуриньо вече претърпя три поредни поражения.