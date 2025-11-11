НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Старт на COP30 в Бразилия: Обсъжда се климатично финансиране за 1,3 трилиона долара, САЩ отсъстват

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 10 ноември в бразилския град Белем беше официално открита 30-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (COP30).

          В рамките на 12 дни форумът ще събере над хиляда представители на правителства, експерти и учени от различни сектори, които ще обсъждат националните планове за действия в областта на климата.

          Основен акцент в дневния ред на конференцията е осигуряването на 1,3 трилиона щатски долара годишно за климатично финансиране.
          Участниците ще разработят нови механизми за подпомагане на държавите в процеса на адаптация към климатичните промени, както и мерки за ускоряване на „справедливия преход“ към чиста и устойчива икономика.

          Китайската делегация ще вземе активно участие във всички официални сесии. В зоната „Китайски кът“ ще бъдат представени политиките и постиженията на страната в борбата с климатичните промени, съобщава КМГ.

          В същото време правителството на Съединените щати потвърди, че няма да изпрати нито един високопоставен представител на конференцията.
          Това е прецедент в историята на форума, тъй като за първи път от 30 години САЩ отсъстват от преговорите на ООН по въпросите на климата.

