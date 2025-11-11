Столична община се готви за евентуална криза с боклука в три района

Столичната община е подготвена за евентуална кризисна ситуация със сметоизвозването в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, тъй като договорът с настоящата фирма изтича на 30 ноември. Това съобщи пред Радио София заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.
По време на срещата е обсъдено разполагането на големи сиви контейнери за отпадъци и подготовка на информационна кампания за гражданите. При възникване на проблем, общинското предприятие може да поеме извозването на отпадъците.
Причина за несигурността са обжалвания по обществените поръчки за почистване. Две фирми вече са обжалвали процедурата за районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, което временно блокира сключването на договор с избраната турска компания. Подадени са жалби и за зоните „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ (зона 3) и „Люлин“ и „Красно село“ (зона 6).
Междувременно беше възстановено разделното събиране на отпадъците от цветните контейнери, което спря временно за три дни.
По думите ѝ, обемът на отпадъците от опаковки се е удвоил през последните седмици заради кризата с боклука в „Люлин“ и „Красно село“.
За да се гарантира навременна реакция при нужда, в четвъртък Столичният общински съвет ще гласува доклад за увеличаване на капацитета на общинското предприятие за третиране на отпадъците и за наемане на допълнителен персонал.
Столичната община е подготвена за евентуална кризисна ситуация със сметоизвозването в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, тъй като договорът с настоящата фирма изтича на 30 ноември. Това съобщи пред Радио София заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.
По време на срещата е обсъдено разполагането на големи сиви контейнери за отпадъци и подготовка на информационна кампания за гражданите. При възникване на проблем, общинското предприятие може да поеме извозването на отпадъците.
Причина за несигурността са обжалвания по обществените поръчки за почистване. Две фирми вече са обжалвали процедурата за районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, което временно блокира сключването на договор с избраната турска компания. Подадени са жалби и за зоните „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ (зона 3) и „Люлин“ и „Красно село“ (зона 6).
Междувременно беше възстановено разделното събиране на отпадъците от цветните контейнери, което спря временно за три дни.
По думите ѝ, обемът на отпадъците от опаковки се е удвоил през последните седмици заради кризата с боклука в „Люлин“ и „Красно село“.
За да се гарантира навременна реакция при нужда, в четвъртък Столичният общински съвет ще гласува доклад за увеличаване на капацитета на общинското предприятие за третиране на отпадъците и за наемане на допълнителен персонал.