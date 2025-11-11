Столична община се готви за евентуална криза с боклука в три района

Столичната община е подготвена за евентуална кризисна ситуация със сметоизвозването в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, тъй като договорът с настоящата фирма изтича на 30 ноември. Това съобщи пред Радио София заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

„Най-скорошният срок на договор, който ще изтече, е този за „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. Вчера проведохме работна среща и с тримата кметове, за да видим накъде вървим, какви неща да направим, с каква техника разполагаме и как да повишим капацитета си, за да се подготвим, в случай че нямаме възможност и за кризисна ситуация“, обясни Бобчева. - Реклама -

По време на срещата е обсъдено разполагането на големи сиви контейнери за отпадъци и подготовка на информационна кампания за гражданите. При възникване на проблем, общинското предприятие може да поеме извозването на отпадъците.

Причина за несигурността са обжалвания по обществените поръчки за почистване.

Две фирми вече са обжалвали процедурата за районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, което временно блокира сключването на договор с избраната турска компания. Подадени са жалби и за зоните „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ (зона 3) и „Люлин“ и „Красно село“ (зона 6).

Междувременно беше възстановено разделното събиране на отпадъците от цветните контейнери, което спря временно за три дни.

„Проверките на Столичния инспекторат установиха доста нарушения. Дадени са предписания и указания, а от вчера събирането вече се извършва по график“, уточни Бобчева.

По думите ѝ, обемът на отпадъците от опаковки се е удвоил през последните седмици заради кризата с боклука в „Люлин“ и „Красно село“.

„Помолихме фирмата да удвои броя на обслужванията – от един път на два пъти седмично. Подписахме анекс към договора преди 10 дни, но не мога да дам разумен отговор защо се стигна до това прекъсване“, добави заместник-кметът.

За да се гарантира навременна реакция при нужда, в четвъртък Столичният общински съвет ще гласува доклад за увеличаване на капацитета на общинското предприятие за третиране на отпадъците и за наемане на допълнителен персонал.