Тбилиси: Опозицията подкопава отношенията с ЕС

Според него част от опозицията в страната целенасочено работи за премахването на безвизовия режим възможно най-скоро.
Той подчерта, че подобна ограничителна мярка не би засегнала сериозно конкретни групи, а би нанесла вреда на интересите на цялата страна и нейните граждани.
По думите му, единствените, които в момента водят кампания за спиране на безвизовото пътуване, са представители на опозицията, които активно лобират за това в европейските столици.
Според него част от опозицията в страната целенасочено работи за премахването на безвизовия режим възможно най-скоро.
Той подчерта, че подобна ограничителна мярка не би засегнала сериозно конкретни групи, а би нанесла вреда на интересите на цялата страна и нейните граждани.
По думите му, единствените, които в момента водят кампания за спиране на безвизовото пътуване, са представители на опозицията, които активно лобират за това в европейските столици.