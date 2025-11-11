НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Тбилиси: Опозицията подкопава отношенията с ЕС

          Снимка: iStock
          „Няма абсолютно никакви основания или очаквания за прекратяване на безвизовия режим за пътуване между Грузия и Европейския съюз.“ Това заяви председателят на грузинската парламентарна комисия по европейска интеграция Леван Махашвили пред обществената медия ГПБ.

          Според него част от опозицията в страната целенасочено работи за премахването на безвизовия режим възможно най-скоро.

          „Безвизовото пътуване се превърна в инструмент за политически натиск в техните ръце“, посочи Махашвили.

          Той подчерта, че подобна ограничителна мярка не би засегнала сериозно конкретни групи, а би нанесла вреда на интересите на цялата страна и нейните граждани.

          Той подчерта, че подобна ограничителна мярка не би засегнала сериозно конкретни групи, а би нанесла вреда на интересите на цялата страна и нейните граждани. „Опозицията добре разбира това, но въпреки това призовава за спиране на безвизовия режим за грузинските граждани. Те или не осъзнават последствията, или съзнателно действат срещу интересите на държавата, поставяйки собствените си цели над благополучието на народа“, коментира още Махашвили.

          По думите му, единствените, които в момента водят кампания за спиране на безвизовото пътуване, са представители на опозицията, които активно лобират за това в европейските столици.

          „Както е известно, няма общо съгласие по този въпрос. Много държави от ЕС смятат, че подобна стъпка би била неоснователна и погрешна – тя може да отвори „кутията на Пандора“ и да предизвика верижна реакция, засягаща и други страни. Затова няма нито причини, нито очаквания безвизовият режим да бъде отменен“, заключи председателят на комисията.

          - Реклама -

