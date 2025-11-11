НА ЖИВО
          Тежък инцидент: Турски самолет се разби в Грузия

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се е разбил днес на територията на Грузия, съобщи Министерството на отбраната на Турция, цитирано от новинарския сайт Türkiye Today.

          От ведомството потвърдиха, че веднага са започнати съвместни операции по издирване и спасяване в координация с грузинските власти.

          „Нашите екипи работят съвместно с грузинските органи за издирване и спасяване. Към момента не можем да предоставим повече информация,“ се казва в официалното изявление на Министерството на отбраната на Турция.

          На този етап не се съобщава нито за броя на хората на борда, нито за причините за инцидента.

          Моделът C-130 Hercules е един от най-използваните военнотранспортни самолети в света и е на въоръжение в турските ВВС от десетилетия. Машината обикновено се използва за превоз на войници, техника и хуманитарни товари.

          Турските и грузинските служби продължават да работят на мястото на катастрофата, а Министерството на отбраната в Анкара обеща да предостави допълнителна информация веднага щом тя бъде потвърдена.

          - Реклама -

          Открити са черните кутии на катастрофиралия товарен самолет на UPS в САЩ

