      вторник, 11.11.25
          The Telegraph: Британската армия „вече е в хибридна война" с Русия

          Иван Христов
          Иван Христов

          Няма по-ясен знак, че Обединеното кралство, заедно със своите европейски и съюзници от НАТО, е въвлечено в хибридна война с Русия, от разполагането на персонал от полка на Кралските военновъздушни сили (RAF), за да помогне на белгийското правителство в защитата на въздушното му пространство, летищата и критичната национална инфраструктура от руски атаки с дронове.

          Въпреки че скорошната активност на дронове все още не е напълно потвърдена като ръководена от Кремъл, тя е много вероятна и напълно съответства на настоящия начин на действие на Русия в „сивата зона“ или „хибридната война“ – атаки и операции под прага на открита война, пише колумнистът на The Telegraph Хамиш де Бретън-Гордън.

          Основната мисия на полка на RAF е да защитава летищата, високотехнологични самолети и пилотите, така че разполагането му в Европа изглежда напълно подходящо, твърди авторът. Именно Кралската артилерия и други армейски части са обучени да изпълняват такива задачи в бойни условия на фронтовата линия.

          Според него техният арсенал включва както „ликвидация“, така и „меко унищожение“ – неутрализиране на дронове и ракети чрез кинетично сваляне или използване на електронна война и примамки.

          Новата Студена война

          Бившият директор на MI5 Елиза Манингам-Бълър и служители на MI6 от известно време предупреждават, че новата Студена война се разгаря. Най-очевидното проявление на това е хибридната война, която Русия сега води почти открито срещу Запада, особено Европа и Обединеното кралство. В продължение на години Великобритания е била обект на подривна дейност, саботаж, диверсии и шпионаж от руски агенти.

          „Използването на Новичок при химическата атака в Солсбъри беше нахален опит за елиминиране на противниците на Владимир Путин, но можеше да доведе и до хиляди жертви“, пише изданието.

          „Като се има предвид, че руснаците използват дронове за пръскане на промишлени количества химически оръжия на фронта в Украйна, подобна атака в бъдеще може да бъде апокалиптична, ако не сме подготвени. За щастие, както показва мисията в Белгия, Обединеното кралство е поне подготвено за някои сценарии, макар и не за всички“, подчертава Бретън-Гордън.

          В същото време той съобщава, че митът за „непобедимата Червена армия“ изчезва в Русия. Ударите с дронове срещу критична инфраструктура в Русия са сред най-ефективните операции на украинската армия и специалните служби. Тези удари изглеждат най-дестабилизиращите за властта на Путин, тъй като населението е все по-разочаровано от прекъсванията на полетите, недостига на бензин и неспособността на руската армия да предотврати тези удари.

          Дроновете са се превърнали в универсалната „валута“ на съвременната война и тези, които ги контролират, ще осигурят свобода на маневриране, ще контролират бойното поле и в крайна сметка изхода от войната. В хибридна война всичко се превръща в бойно поле: жилищни сгради, социални медии. Хибридната война може да проникне във всички сфери на живота, добавя авторът.

          Той отбелязва, че всяка заплаха може да бъде смекчена с достатъчно ресурси и усилия. В цяла Европа военните способности са значително пробудени и споделените знания и ресурси би трябвало да позволят на Запада да надхитри хибридната война на Путин и да я обърне срещу него.

          „Но в тази хибридна ера едно е ясно: войната не просто наближава или заплашва – тя вече е тук. Враговете са пред нашите порти, а в някои случаи вече са вътре в тях“, заключи той.

