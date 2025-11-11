The Telegraph: Невиждана от Първата световна война болест плъзна в Украйна

Украински лекари съобщиха, че се регистрират случаи на газова гангрена, съобщава The Telegraph, като британското издание посочва, че това заболяване някога е било тясно свързано с окопите на Първата световна война.

Изданието съобщава, че бактериална инфекция, която разрушава мускулната тъкан със смъртоносна скорост, се е появила отново в Украйна поради суровите реалности на съвременната окопна война.

Както лекари споделиха с изданието, войната с дронове е направила евакуацията на ранени войници почти невъзможна. Това е довело до разпространението на инфекции, които някога са били предадени на историята. Нещо повече, броят на такива случаи нараства с тревожна скорост.

Добавя се, че подобни забавяния в евакуацията на ранените вероятно не са виждани от Втората световна война, а може би дори по-рано. Поради това лекарите се сблъскват с патологии, които никога преди не са виждали.

Статията обяснява, че газовата гангрена е тежко инфекциозно мускулно заболяване, причинено предимно от бактерията Clostridium. Наречена е така заради газовите мехурчета, които се образуват под кожата.

Добавя се, че бактерията Clostridium се размножава в некротична тъкан, лишена от кислород. Това причинява силна болка, подуване и обезцветяване на тъканите. Докато газът се движи, пациентът усеща пукащия звук на тези мехурчета.

Изданието отбелязва, че гангрената обикновено възниква в резултат на лошо кръвоснабдяване, но не е съпроводена с образуването на бактериални токсини или газове. Освен това, тя се развива много по-бавно от газовата гангрена.

Инфекцията възниква предимно след травматични наранявания, като дълбоки огнестрелни или взривни рани. Това е особено вярно, ако не се окаже навременна медицинска помощ, което е често срещано в Украйна.

„Виждаме хора, които са били ранени преди няколко седмици и просто седят в подземни стабилизационни центрове, където правим всичко възможно, за да ги поддържаме живи“, сподели лекарят.

Както посочва изданието, лечението на газова гангрена е много сложно и възстановяването не винаги е гарантирано дори в най-добрите болници.

„Обикновено лечението на газова гангрена включва хирургично почистване на раната, отстраняване на заразената тъкан и прилагане на много силни дози интравенозни антибиотици“, обясни Линдзи Едуардс, старши преподавател по микробиология от Кралския колеж в Лондон.

Тя добави, че ако пациентът не се лекува, смъртността е почти 100%. В Украйна обаче дебридманът и целенасочената употреба на антибиотици често са практически невъзможни в първите дни след нараняване поради ограничения достъп до болници.

Газовата гангрена исторически се свързва с Първата световна война поради уникалната комбинация от условия на бойното поле, тежки рани и ограничени медицински грижи. Тогава войниците е трябвало да се бият във влажни, кални окопи или полета, често наторявани с оборски тор, които са били източник на бактерии Clostridium.

В публикацията се споделя, че антибиотици не са съществували тогава и грижата за раните е била примитивна. По време на Втората световна война въвеждането на антибиотици драстично намалява смъртността от инфекции на бойното поле.

В момента проблемите в Украйна с евакуацията на ранените от бойното поле и достъпа до антибиотици водят до възраждане на болести, някога смятани за изчезнали.