      вторник, 11.11.25
          Токът за бизнеса поскъпва с над 14% за 12 ноември

          Снимка: БГНЕС
          Цената на електроенергията за бизнеса ще се повиши с 14,08 процента на 12 ноември. Средната цена в пазарния сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) достигна 265,87 лева за мегаватчас (без ДДС), сочат данните след края на борсовата сесия на 11 ноември. За сравнение, цената за доставка на 11 ноември беше 233,05 лева за мегаватчас.

          Разпределението на цените за 12 ноември показва, че пиковата енергия (от 09:00 до 20:00 часа) е търгувана на средна стойност от 295,48 лева за мегаватчас. За извънпиковата енергия (в часовите пояси 01:00-08:00 ч. и 21:00-24:00 ч.) средната цена е 236,27 лева за мегаватчас.

          Общото продадено количество електроенергия за деня на доставка възлиза на 82 522,23 мегаватчаса.

          В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на 60-минутните продукти към момента е 231,06 лева за мегаватчас (без ДДС). При 15-минутните продукти тя е 234,26 лева за мегаватчас (без ДДС).

