      вторник, 11.11.25
          Тръмп атакува Франция: „Французите не са по-добри, имаме много проблеми с тях"

          Снимка: dig.watch
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредна критика към Франция по време на интервю за „Фокс Нюз“, като заяви:

          „Имали сме много проблеми с французите.“

          Изявлението дойде неочаквано, след като водещата Лаура Инграхъм попита американския президент за китайските студенти в САЩ и възможността те да шпионират и крадат интелектуална собственост.

          Тръмп я прекъсна с думите:

          „Наистина ли мислите, че французите са по-добри? Ще ви кажа, че не съм толкова сигурен.“

          Въпреки че американският лидер поддържа прагматични отношения с президента Еманюел Макрон, отношенията между двамата често са били напрегнати. В миналото Тръмп е критикувал позициите на Макрон по въпросите за климатичните политики и признаването на палестинската държава.

          Американският президент неведнъж е настоявал Европа да увеличи разходите си за отбрана чрез НАТО, като Макрон е сред лидерите, които се опитват да запазят ангажимента на Вашингтон за военна подкрепа на Украйна срещу Русия.

          Тръмп също насочи критиките си към данъчната политика на Франция, обвинявайки Париж в „несправедливо облагане“ на американските технологични компании.

          „Имаме много проблеми с французите, които ни облагат несправедливо с данъци върху нашата технология,“ заяви той, цитиран от АФП.

          Президентът на САЩ вече е заплашвал, че ще наложи „значителни“ мита на държави, които въвеждат „дискриминационни цифрови данъци“, насочени срещу американските корпорации.

          Коментарите на Тръмп дойдоха в контекста на по-широка дискусия за чуждестранните студенти и визовата политика на САЩ. Въпреки първоначалните намерения за ограничаване на китайските студенти, Тръмп наскоро заяви, че страната ще позволи на 600 000 китайски студенти да продължат обучението си в Америка.

