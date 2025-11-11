Тръмп атакува Франция: „Французите не са по-добри, имаме много проблеми с тях“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредна критика към Франция по време на интервю за „Фокс Нюз“, като заяви:

„Имали сме много проблеми с французите.“

Изявлението дойде неочаквано, след като водещата Лаура Инграхъм попита американския президент за китайските студенти в САЩ и възможността те да шпионират и крадат интелектуална собственост.

Тръмп я прекъсна с думите:

„Наистина ли мислите, че французите са по-добри? Ще ви кажа, че не съм толкова сигурен.“



Въпреки че американският лидер поддържа прагматични отношения с президента Еманюел Макрон, отношенията между двамата често са били напрегнати. В миналото Тръмп е критикувал позициите на Макрон по въпросите за климатичните политики и признаването на палестинската държава.

Американският президент неведнъж е настоявал Европа да увеличи разходите си за отбрана чрез НАТО, като Макрон е сред лидерите, които се опитват да запазят ангажимента на Вашингтон за военна подкрепа на Украйна срещу Русия.

Тръмп също насочи критиките си към данъчната политика на Франция, обвинявайки Париж в „несправедливо облагане“ на американските технологични компании.

„Имаме много проблеми с французите, които ни облагат несправедливо с данъци върху нашата технология,“ заяви той, цитиран от АФП.



Президентът на САЩ вече е заплашвал, че ще наложи „значителни“ мита на държави, които въвеждат „дискриминационни цифрови данъци“, насочени срещу американските корпорации.

Коментарите на Тръмп дойдоха в контекста на по-широка дискусия за чуждестранните студенти и визовата политика на САЩ. Въпреки първоначалните намерения за ограничаване на китайските студенти, Тръмп наскоро заяви, че страната ще позволи на 600 000 китайски студенти да продължат обучението си в Америка.