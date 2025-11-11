Тръмп: САЩ повече не харчат пари за Украйна, а заработват от НАТО

САЩ „вече не харчат пари“ за финансиране на Украйна, а вместо това са започнали да получават средства чрез продажби на оръжие на НАТО. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на среща с журналисти в Белия дом, предава „Украинская правда“.

Коментирайки войната в Украйна, американският лидер за пореден път изрази увереност, че ще „уреди“ конфликта. Той също така припомни, че вече е сложил край на „осем войни“.

„Вижте щетите, които Русия и Украйна ни нанесоха като страна. Похарчихме 350 милиарда долара. Не харчим повече пари. Сега ни плащат чрез НАТО“, посочи Тръмп.