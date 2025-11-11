НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          Тръмп: САЩ повече не харчат пари за Украйна, а заработват от НАТО

          САЩ „вече не харчат пари“ за финансиране на Украйна, а вместо това са започнали да получават средства чрез продажби на оръжие на НАТО. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на среща с журналисти в Белия дом, предава „Украинская правда“.

          Коментирайки войната в Украйна, американският лидер за пореден път изрази увереност, че ще „уреди“ конфликта. Той също така припомни, че вече е сложил край на „осем войни“.

          „Вижте щетите, които Русия и Украйна ни нанесоха като страна. Похарчихме 350 милиарда долара. Не харчим повече пари. Сега ни плащат чрез НАТО“, посочи Тръмп.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Politico: Планът със замразените руски активи „е в задънена улица“, времето за репарационния заем за Украйна изтича

          Иван Христов -
          Европейските усилия за използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна са в застой поради възраженията на Белгия, но словашкият премиер Роберт Фицо...
          Война

          The Telegraph: Британската армия „вече е в хибридна война“ с Русия

          Иван Христов -
          Няма по-ясен знак, че Обединеното кралство, заедно със своите европейски и съюзници от НАТО, е въвлечено в хибридна война с Русия, от разполагането на...
          Война

          Русия удари Измаил: поразени са няколко енергийни обекта и железопътно депо

          Иван Христов -
          В нощта на 11 ноември руските въоръжени сили предприеха масирана атака с помощта на дронове в района на Измаил, в южната част на Одеска...

