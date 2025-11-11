НА ЖИВО
          Tунел „Големо Бучино“ потъна в тъмнина след авария

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Авария в електрозахранването, обслужвано от ЧЕЗ, доведе до пълно спиране на осветлението и в двете тръби на тунел „Големо Бучино“ по автомагистрала „Струма“, в участъка София – Перник.

          От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на захранването възможно най-бързо, като шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и при съобразена скорост.

          „Поради авария на ЧЕЗ липсва осветление и в двете тръби на тунел „Големо Бучино“ на АМ „Струма“ в участъка София – Перник,“ уточняват от АПИ.

          Припомняме, че последният ремонт и подмяна на осветителните тела в тунела са били извършени през септември миналата година.

