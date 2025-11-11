НА ЖИВО
          Война

          Украински офицер от НГУ обясни защо Купянск има стратегическо значение за Русия

          Купянск
          Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Купянск в Харковска област, където в момента се водят тежки боеве, е от особено значение за руската армия, тъй като през това населено мяст се откриват пътищата за другите градове и села в областта, обясни пред „Громадское радио“ Виталий Маркив, офицер в щаба на 1-ви батальон на Буревата бригада на Националната гвардия на Украйна (НГУ).

          Според него градът е разрушен на 80% от руснаците. От това лято те го обстрелват постоянно с различни видове оръжия. Руски пехотни групи са проникнали в Купянск под прикритието на цивилни.

          „Тактиката се е променила; врагът е в движение, проучва различни варианти и се опитва да ги приложи“, отбеляза Маркив.

          Той говори и за логистични проблеми в този район. Военният офицер отбеляза, че руснаците редовно се опитват да наблюдават пътищата и да атакуват понтони, използвайки FPV дронове, щурмови дронове и оптични дронове.

