Украински военни и доброволци бият тревога заради ескалиращите боеве в Покровск и съседния Мирноград. Настъплението на руски части към градовете заплашва да ги превърне в плацдарми за нова офанзива, докато недостигът на човешки ресурси и високото ниво на неподготвен персонал усложняват отбраната, съобщава Financial Times.

- Реклама -

Плътността на войските е критична

Бившият заместник-министър на отбраната Виталий Дейнега, основател на фондация „Върни се жив“, написа във Facebook на 4 ноември, че „въпреки официалните хвалебствия, ситуацията е повече от трудна и неконтролируема“ и призова за „изтегляне от тези градове, докато е все още възможно“.

Подобни сигнали идват от бойци и анализатори, които посочват критично ниската плътност на украинските сили по дългата фронтова линия.

В окопите и мазетата на многоетажни сгради, където са напреднали руските пехотни групи, украинските части са изправени пред постоянни удари с дронове и проблеми с попълването на боеприпаси и личен състав. Бойците казват, че освобождаването или надеждната защита на града изисква значително по-големи сили и възможности, включително допълнителни балистични ракети, които в момента са в недостиг. Един военнослужещ заяви:

„Всичко това можеше да се избегне, ако имахме повече хора и стотици, ако не и хиляди балистични ракети…“

Аналитичната група DeepState предупреди, че Мирноград е „изложен на риск от оперативно обкръжение“. В крайна сметка, настъплението на руснаците им позволява да разположат специализирани групи за удари с дронове, което отслабва украинските коридори за доставки и евакуация.

Човешки ресурси – предизвикателства и проблеми

Киев признава проблемите с човешките ресурси: средната плътност е само от четири до седем пехотинци на километър фронтова линия, а проблемът с дезертьорството се е влошил – през октомври прокуратурата регистрира близо 20 000 случая на неразрешено напускане на частите и дезертьорство, най-високата цифра за една година. Някои новобранци дезертират, преди да пристигнат в своите части, докато други се прехвърлят между части в търсене на по-добри условия на служба.

„В резултат на това сухопътните сили не се разширяват, а всъщност намаляват числено“, казва Конрад Музика, директор на Rochan Consulting, полска група, която наблюдава конфликта. „Плътността на украинските войски вече е толкова ниска, че има участъци от фронта, които се охраняват ефективно само от дронове“.

Специални части на Сухопътните войски, Службата за сигурност и военното разузнаване бяха изпратени в Покровск в края на октомври. Украински офицер, разположен близо до Покровск, обаче заяви пред FT, че тези части вероятно са били разположени твърде късно, за да постигнат съществена промяна.

„Украйна не иска да се справи с проблема с човешките ресурси, като набира повече мъже. Вместо това, тя се стреми да увеличи броя на доброволците и да разчита повече на елитни части с дронове“, отбелязва FT.

В същото време ръководството се опитва да успокои обществеността: главнокомандващият Александър Сирски заяви по телевизията, че ситуацията е „като цяло под контрол“ и интензивността на атаките в града е намаляла. Президентът Володимир Зеленски обяви, че 314 руски войници са навлезли в града (преди това той заяви, че са около 200).

Министърът на отбраната Денис Шмихал обяви стартирането на нови краткосрочни договори за военнослужещи, „продължителност от една до пет години“, и програма за стимулиране на млади доброволци. Очаква се тези мерки да влязат в сила в началото на следващата година, но въздействието им в момента е ограничено.

Покровск на всяка цена

Анализаторите предупреждават, че ако Киев настоява да удържи Покровск на всяка цена без адекватно подкрепление, това може да доведе до хаотично и кърваво отстъпление, подобно на пораженията в други крепости.

Конрад Музика от Rochan Consulting казва:

„Притеснявам се, че ако битката за Покровск не е организирана правилно, това може да повлияе на възприятието за въоръжените сили. Ако хората видят нови Бахмут, Авдеевка или Угледар, те няма да бъдат мотивирани да се присъединят, защото ще се страхуват да не се окажат в същата ситуация“.

Украинските командири сега са принудени да правят труден избор: да държат градовете с ограничени сили или да се оттеглят, за да запазят човешка сила и да концентрират отбраната върху критични участъци от фронта. Този избор ще определи не само местната тактическа ситуация, но и по-широката стратегическа стабилност на украинските сили на изток.