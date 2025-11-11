На Гуляйполско направление отбранителната линия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не издържа на натиска, а причината за това е пълния провал на местното командване. Това заяви военнослужещият с позивна „Мучной“ от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на ВСУ, цитиран от УНИАН.

„Ситуацията на този участък буквално се разпада пред очите ни. Отбранителната линия не издържа на натиска, фронтът се огъва ежедневно и ако това продължи, врагът неминуемо ще стигне до самото Гуляйполе. Причината не е липса на смелост от страна на нашите войници, а пълен провал на местното командване“, отбеляза военнослужещият.

Според него военното ръководство, отговорно за тази линия, е загубило контрол и бойната ефективност на своите подразделения.

„Комуникацията между подразделенията е практически унищожена, координацията е глуха като вятъра, действията не са координирани, заповедите или се бавят, или изобщо не се изпълняват. Щабните доклади са просто показност и доклади с отметки, вместо реална оценка на ситуацията“, обясни „Мучной“.

Той подчерта, че в резултат на това войниците остават без подкрепа, без нормална ротация, без логистична подкрепа.

„По същество всичко тук се държи само на тези, които остават на крака до самия край, без ясни инструкции и без план. Вярвам, че е време висшето командване да пристигне директно на място, да види всичко със собствените си очи и да определи кой е довел ситуацията до това състояние. Ако редът не бъде възстановен и тези, които не успяват да управляват ситуацията, не бъдат отстранени, фронтът ще се срине напълно. Това вече не е въпрос на дисциплина, а на оцеляване на цял фронт“, казва той.