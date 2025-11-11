Украинци масово бягат в ЕС след облекчаване на режима за млади мъже

Броят на украинците, бягащи от войната с Русия в търсене на безопасност в страните от Европейския съюз, се е увеличил до най-високото си ниво от две години, след като Киев промени правилата, за да позволи на повече млади мъже да напуснат страната, сочат официални данни, цитирани от европейската редакция на Politico.

През септември страните от ЕС са предоставили 79 205 нови решения за временна закрила на украинци – 49% увеличение спрямо август и най-голямото месечно увеличение от август 2023 г. Скокът дойде, след като Украйна позволи на мъже на възраст от 18 до 22 години да напуснат страната свободно.

До края на септември 4,3 милиона украинци са били под временна закрила в ЕС, специален статут, предназначен да се справи с масовия приток на разселени лица, които не могат да се завърнат у дома. Германия, Полша и Чехия са били домакини на най-големия дял, докато Чехия е имала най-високо съотношение на бенефициентите на временна закрила спрямо населението (35,7 на 1000).

Полша е регистрирала най-голямо увеличение в абсолютни числа, добавяйки близо 13 000 нови бенефициенти, следвана от Германия (+7 600) и Чехия (+3 500). Само във Франция е отбелязан малък спад от 240 души.

Жените съставляват 44% от всички защитени лица, непълнолетните – 31%, а мъжете – около 25%. Украинците представляват над 98% от всички лица, на които е предоставена временна закрила по схемата на ЕС, която беше удължена през юни до март 2027 г.

Данните идват на фона на нарастващо политическо безпокойство в Германия и Полша, където политици предупредиха, че притокът на млади украински мъже може да подкопае обществената подкрепа за Киев.

Крайнодесни партии се възползваха от въпроса, обвинявайки бежанците, че избягват военна служба и претоварват социалните системи.