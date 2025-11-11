Украйна удари рафинерии в Орск и Саратов (ВИДЕО)

Украинската армия отново извърши атака с дрон срещу рафинерия на „Роснефт“ в Саратов. Руският Telegram канал Astra потвърди атаката, позовавайки се на видеозаписи от Саратов. Това е седмият удар по рафинерията тази година.

Атакувана е и нефтопреработвателна фабрика в град Орск в Оренбургска област. „На мястото са регистрирани експлозии и пожар. Според предварителни данни е повредена една от основните нефтопреработвателни установки“, се казва в изявление на украинските военни.