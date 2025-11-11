В Румъния падна руски „Шахед“, армията не можа да вдигне авиация заради лошото време

В нощта срещу вторник руски дрон се разби близо до село Гринду, Румъния, на 5 километра от границата с Украйна, след като атакува Одеска област, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от украинското издание „Зеркало недели“.

- Реклама -

Румънското министерство отбеляза, че радарите на страната за отбрана са сигнализирали за наличие на групи дронове в района, съседен на нейното въздушно пространство, което е довело до превантивно активиране на системите за противовъздушна отбрана. Метеорологичните условия в Югоизточна Румъния обаче са попречили на бойните самолети на ВВС да излетят.

Според румънското министерство, след полунощ близо до област Измаил са станали няколко експлозии. Вследствие на това е обявено извънредно положение в част от окръг Тулча.

„В 1:09 ч. сутринта е съобщено за удар на самолет със земята в района на Гринду, приблизително на 5 км южно от границата. На мястото са изпратени военни екипи, които са съобщили за евентуално наличие на фрагменти от дрон“, заяви румънското министерство.

Румъния закупи 18 изтребителя F-16 за едно евро: те ще бъдат използвани за обучение на украински пилоти.

В нощта на 11 ноември Русия атакува Одеска област с дронове-камикадзе. Пожар избухна близо до град Рени.

Сутринта местната военна администрация съобщи за щети в енергийния сектор и инфраструктурата в региона, по-специално в депото на украинските железници. Измаилската областна държавна администрация съобщи за множество удари по инфраструктурата в град Рени и околността.