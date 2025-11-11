НА ЖИВО
          В Румъния падна руски „Шахед", армията не можа да вдигне авиация заради лошото време

          В нощта срещу вторник руски дрон се разби близо до село Гринду, Румъния, на 5 километра от границата с Украйна, след като атакува Одеска област, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от украинското издание „Зеркало недели“.

          Румънското министерство отбеляза, че радарите на страната за отбрана са сигнализирали за наличие на групи дронове в района, съседен на нейното въздушно пространство, което е довело до превантивно активиране на системите за противовъздушна отбрана. Метеорологичните условия в Югоизточна Румъния обаче са попречили на бойните самолети на ВВС да излетят.

          Според румънското министерство, след полунощ близо до област Измаил са станали няколко експлозии. Вследствие на това е обявено извънредно положение в част от окръг Тулча.

          „В 1:09 ч. сутринта е съобщено за удар на самолет със земята в района на Гринду, приблизително на 5 км южно от границата. На мястото са изпратени военни екипи, които са съобщили за евентуално наличие на фрагменти от дрон“, заяви румънското министерство.

          Румъния закупи 18 изтребителя F-16 за едно евро: те ще бъдат използвани за обучение на украински пилоти.

          В нощта на 11 ноември Русия атакува Одеска област с дронове-камикадзе. Пожар избухна близо до град Рени.

          Сутринта местната военна администрация съобщи за щети в енергийния сектор и инфраструктурата в региона, по-специално в депото на украинските железници. Измаилската областна държавна администрация съобщи за множество удари по инфраструктурата в град Рени и околността.

