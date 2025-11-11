В Украйна се заканиха: Битката за Покровск ще струва оставката на Валери Герасимов

Боевете за Покровск в Донецка област продължават от година и ще струва оставката на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов, защото Русия е отделила две седмици за превземането на града. Оттогава руските сили са разрушили множество сгради и укрепления в града, отбеляза Иван Тимочко, ръководител на Радата на резервистите и военен експерт, в ефира на Ranok.LIVE.

Тимочко коментира кадри, за които се твърди, че показват руски войници, влизащи с мотоциклети в Покровск.

„Дата и местоположението на това видео са неизвестни. Тези кадри трябва да бъдат анализирани по-подробно“, отбеляза той.

Тимочко смята, че руските неуспехи близо до Покровск ще доведат до оставката на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов. Той добави, че единственият въпрос е колко бързо ще бъде взето това решение.

„Фронтовата дъга в тази посока (между Покровск и Мирноград) е дълга почти 50 километра. Това е огромна фронтова линия и да се твърди, че врагът успява там, е априори погрешно“, подчерта Тимочко.