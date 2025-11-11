НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          В Украйна се заканиха: Битката за Покровск ще струва оставката на Валери Герасимов

          0
          81
          Валери Герасимов
          Валери Герасимов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Боевете за Покровск в Донецка област продължават от година и ще струва оставката на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов, защото Русия е отделила две седмици за превземането на града. Оттогава руските сили са разрушили множество сгради и укрепления в града, отбеляза Иван Тимочко, ръководител на Радата на резервистите и военен експерт, в ефира на Ranok.LIVE.

          - Реклама -

          Тимочко коментира кадри, за които се твърди, че показват руски войници, влизащи с мотоциклети в Покровск.

          „Дата и местоположението на това видео са неизвестни. Тези кадри трябва да бъдат анализирани по-подробно“, отбеляза той.

          Тимочко смята, че руските неуспехи близо до Покровск ще доведат до оставката на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов. Той добави, че единственият въпрос е колко бързо ще бъде взето това решение.

          „Фронтовата дъга в тази посока (между Покровск и Мирноград) е дълга почти 50 километра. Това е огромна фронтова линия и да се твърди, че врагът успява там, е априори погрешно“, подчерта Тимочко.

          Боевете за Покровск в Донецка област продължават от година и ще струва оставката на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов, защото Русия е отделила две седмици за превземането на града. Оттогава руските сили са разрушили множество сгради и укрепления в града, отбеляза Иван Тимочко, ръководител на Радата на резервистите и военен експерт, в ефира на Ranok.LIVE.

          - Реклама -

          Тимочко коментира кадри, за които се твърди, че показват руски войници, влизащи с мотоциклети в Покровск.

          „Дата и местоположението на това видео са неизвестни. Тези кадри трябва да бъдат анализирани по-подробно“, отбеляза той.

          Тимочко смята, че руските неуспехи близо до Покровск ще доведат до оставката на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов. Той добави, че единственият въпрос е колко бързо ще бъде взето това решение.

          „Фронтовата дъга в тази посока (между Покровск и Мирноград) е дълга почти 50 километра. Това е огромна фронтова линия и да се твърди, че врагът успява там, е априори погрешно“, подчерта Тимочко.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          В Румъния падна руски „Шахед“, армията не можа да вдигне авиация заради лошото време

          Иван Христов -
          В нощта срещу вторник руски дрон се разби близо до село Гринду, Румъния, на 5 километра от границата с Украйна, след като атакува Одеска...
          Война

          Русия превзе целия Източен Купянск, неизвестна е съдбата на три бригади от ВСУ

          Иван Христов -
          Съдейки по събитията в Купянск, ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област може да е дори по-лоша, отколкото в Покровск, пише...
          Война

          Руската армия изхвърли ВСУ от Новоуспеновское в Запорожка област

          Иван Христов -
          Войници от руската групировка войски „Восток“ продължиха настъплението си след превземането на село Новое и с решителен удар изтласкаха украинските бойци от Новоуспеновское в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions