Валежите спират в сряда, следобед ще е слънчево

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините по-ниски, а в София – около 2°.
Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 12°.
В планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност. Ще духа умерен запад-северозападен вятър, а температурите ще достигат около 10° на 1200 м и около 3° на 2000 м височина.
По Черноморието облачността ще остане значителна, но следобед ще започне да намалява. Ще духа умерен север-северозападен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°–15°, температурата на морската вода – 16°–17°, а вълнението на морето – 2–3 бала.
Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините по-ниски, а в София – около 2°.
Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 12°.
В планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност. Ще духа умерен запад-северозападен вятър, а температурите ще достигат около 10° на 1200 м и около 3° на 2000 м височина.
По Черноморието облачността ще остане значителна, но следобед ще започне да намалява. Ще духа умерен север-северозападен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°–15°, температурата на морската вода – 16°–17°, а вълнението на морето – 2–3 бала.