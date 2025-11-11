НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Валежите спират в сряда, следобед ще е слънчево

          0
          8
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините по-ниски, а в София – около 2°.

          Преди обяд над Източна България облачността ще е значителна, но ще се разкъсва и намалява, съобщават от НИМХ.
          Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад.

          - Реклама -

          Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 12°.

          В планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност. Ще духа умерен запад-северозападен вятър, а температурите ще достигат около 10° на 1200 м и около 3° на 2000 м височина.

          По Черноморието облачността ще остане значителна, но следобед ще започне да намалява. Ще духа умерен север-северозападен вятър, който след обяд ще отслабва.
          Максималните температури ще бъдат 14°–15°, температурата на морската вода – 16°–17°, а вълнението на морето – 2–3 бала.

          Над Западните Балкани времето ще бъде предимно слънчево, с мъгли в котловините. На изток облачността ще се разкъсва и намалява, най-късно над североизточните райони на Румъния, където все още ще превалява дъжд.

          Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините по-ниски, а в София – около 2°.

          Преди обяд над Източна България облачността ще е значителна, но ще се разкъсва и намалява, съобщават от НИМХ.
          Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад.

          - Реклама -

          Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 12°.

          В планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност. Ще духа умерен запад-северозападен вятър, а температурите ще достигат около 10° на 1200 м и около 3° на 2000 м височина.

          По Черноморието облачността ще остане значителна, но следобед ще започне да намалява. Ще духа умерен север-северозападен вятър, който след обяд ще отслабва.
          Максималните температури ще бъдат 14°–15°, температурата на морската вода – 16°–17°, а вълнението на морето – 2–3 бала.

          Над Западните Балкани времето ще бъде предимно слънчево, с мъгли в котловините. На изток облачността ще се разкъсва и намалява, най-късно над североизточните райони на Румъния, където все още ще превалява дъжд.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          За жестокост към животни: Внасят обвинителния акт срещу мъчителите от Перник

          Екип Евроком -
          Следствените действия срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, арестувани по обвинения за мъчение и убийство на животни, са финализирани. Новината беше потвърдена пред „Телеграф“...
          Икономика

          Гърция разкри ДДС измама с българска фирма „фантом“ при търговия с луксозни автомобили

          Георги Петров -
          Гръцките данъчни власти разобличиха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия на употребявани автомобили в рамките на ЕС, съобщи атинският вестник...
          Политика

          Регионалният министър: Знаете какво означава да работим без бюджет

          Никола Павлов -
          Правителството изрази увереност, че държавният бюджет за 2026 г. ще бъде приет в срок, като подчерта неговата историческа значимост – това ще бъде първият...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions