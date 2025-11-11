НА ЖИВО
          „Възраждане" алармира: С Бюджет 2026 управляващите подготвят нов удар срещу бизнеса

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Партия „Възраждане“ предупреди, че с приемането на държавния бюджет за 2026 г. управляващите планират да наложат нова тежест върху бизнеса чрез въвеждането на Система за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Това се казва в официална позиция на формацията.

          Според „Възраждане“, СУПТО е пореден опит да се усложни дейността на предприемачите и ще натовари най-вече дребните търговци:

          „Абсурдно е предложението дори най-малкото магазинче със 100 лв. оборот на ден да е задължено да заплати за софтуер и да инвестира в техника, за да може да го прилагат.“

          Регионалният министър: Знаете какво означава да работим без бюджет Регионалният министър: Знаете какво означава да работим без бюджет

          От партията изтъкват, че много търговски обекти не се нуждаят от сложни софтуерни функции като регистриране на продажби, управление на наличности, издаване на фискални бонове и автоматично съхранение на информация, но въведените изисквания „буквално ще досъсипят най-вече малкия и среден бизнес“.

          В позицията се отправя и остро политическо обвинение към управляващите:

          „Очевидно в стремежа си да вкарат приходи в хазната, които вероятно после ще откраднат, управляващите са поели унищожителна акция спрямо средната класа в България. Очевидно е, че малкият и среден бизнес ще бъдат доубити в стремежа на държавата за тотален контрол.“

