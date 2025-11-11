„Възраждане“ алармира: С Бюджет 2026 управляващите подготвят нов удар срещу бизнеса

Партия „Възраждане“ предупреди, че с приемането на държавния бюджет за 2026 г. управляващите планират да наложат нова тежест върху бизнеса чрез въвеждането на Система за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Това се казва в официална позиция на формацията.

Според „Възраждане“, СУПТО е пореден опит да се усложни дейността на предприемачите и ще натовари най-вече дребните търговци:

„Абсурдно е предложението дори най-малкото магазинче със 100 лв. оборот на ден да е задължено да заплати за софтуер и да инвестира в техника, за да може да го прилагат.“

От партията изтъкват, че много търговски обекти не се нуждаят от сложни софтуерни функции като регистриране на продажби, управление на наличности, издаване на фискални бонове и автоматично съхранение на информация, но въведените изисквания „буквално ще досъсипят най-вече малкия и среден бизнес“.

В позицията се отправя и остро политическо обвинение към управляващите: