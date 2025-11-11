Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били принудени да се изтеглят от позиции близо до четири села на Александровско направление (при Гуляйполе) в Запорожка област, съобщи пред РБК-Украйна Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна.

Говорителят съобщи, че украинските войски са се оттеглили от районите на Новониколаевка, Новоуспеновско, Охотниче и Новое поради масирани руски атаки и интензивен артилерийски обстрел (над 400 артилерийски обстрела на ден).

Волошин отбеляза, че ожесточените боеве продължават в Сладкое, Яблоково и Равнополе.

Общественият активист и доброволец Сергий Стерненко реагира на отстъплението на ВСУ при Гуляйполе. Той посочи няколко фактора, повлияли на руското настъпление: изтощение на украинските военни, постепенен колапс на командването на войските и широко разпространени лъжи, съчетани с интензивен натиск от страна на руснаците.

Стерненко посочи, че ако ситуацията не се промени, руснаците впоследствие ще могат да напредват на това направление с километри, а по-късно и с десетки километри на ден.