НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ обявиха изтегляне от четири селища в Запорожка област заради руското настъпление

          0
          8
          Украински войници
          Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били принудени да се изтеглят от позиции близо до четири села на Александровско направление (при Гуляйполе) в Запорожка област, съобщи пред РБК-Украйна Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна.

          - Реклама -

          Говорителят съобщи, че украинските войски са се оттеглили от районите на Новониколаевка, Новоуспеновско, Охотниче и Новое поради масирани руски атаки и интензивен артилерийски обстрел (над 400 артилерийски обстрела на ден).

          Волошин отбеляза, че ожесточените боеве продължават в Сладкое, Яблоково и Равнополе.

          Общественият активист и доброволец Сергий Стерненко реагира на отстъплението на ВСУ при Гуляйполе. Той посочи няколко фактора, повлияли на руското настъпление: изтощение на украинските военни, постепенен колапс на командването на войските и широко разпространени лъжи, съчетани с интензивен натиск от страна на руснаците.

          Стерненко посочи, че ако ситуацията не се промени, руснаците впоследствие ще могат да напредват на това направление с километри, а по-късно и с десетки километри на ден.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били принудени да се изтеглят от позиции близо до четири села на Александровско направление (при Гуляйполе) в Запорожка област, съобщи пред РБК-Украйна Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна.

          - Реклама -

          Говорителят съобщи, че украинските войски са се оттеглили от районите на Новониколаевка, Новоуспеновско, Охотниче и Новое поради масирани руски атаки и интензивен артилерийски обстрел (над 400 артилерийски обстрела на ден).

          Волошин отбеляза, че ожесточените боеве продължават в Сладкое, Яблоково и Равнополе.

          Общественият активист и доброволец Сергий Стерненко реагира на отстъплението на ВСУ при Гуляйполе. Той посочи няколко фактора, повлияли на руското настъпление: изтощение на украинските военни, постепенен колапс на командването на войските и широко разпространени лъжи, съчетани с интензивен натиск от страна на руснаците.

          Стерненко посочи, че ако ситуацията не се промени, руснаците впоследствие ще могат да напредват на това направление с километри, а по-късно и с десетки километри на ден.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Провалите на Киев водят до неминуема загуба на Покровск

          Пламена Ганева -
          Британското издание Financial Times съобщава за крах на отбранителната стратегия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Покровск и предупреждава, че градът е на...
          Инциденти

          Тежък инцидент: Турски самолет се разби в Грузия

          Никола Павлов -
          Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се е разбил днес на територията на Грузия, съобщи Министерството на отбраната на Турция, цитирано...
          Война

          ЦАХАЛ унищожи тунела, където бе убит Адар Голдин (Видео)

          Георги Петров -
          Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) взривиха тунела, в който през 2014 г. беше убит лейтенант Адар Голдин по време на операция „Неразрушима скала“ и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions