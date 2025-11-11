НА ЖИВО
          Правосъдие

          За жестокост към животни: Внасят обвинителния акт срещу мъчителите от Перник

          Снимка: Евроком
          Следствените действия срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, арестувани по обвинения за мъчение и убийство на животни, са финализирани. Новината беше потвърдена пред „Телеграф“ от говорителя на Окръжната прокуратура в Перник Албена Стоилова.

          „Материалите по делото са предявени и в момента колегата пише обвинителния акт“, уточни Стоилова.

          Тя добави, че и двамата обвиняеми остават с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

          Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха задържани през март. Според данните от разследването, те са получавали заплащане, за да заснемат и разпространяват видеоклипове, показващи умъртвяване на гръбначни животни.

          Постоянен арест за Красимир Георгиев, обвинен за измъчване на животни Постоянен арест за Красимир Георгиев, обвинен за измъчване на животни

          Освен за проявената жестокост, на двамата са повдигнати обвинения и за пране на пари.

          Случаят предизвика масово обществено възмущение и протести в цялата страна, което в последствие доведе до приемането на по-строги наказания за насилие над животни от Народното събрание.

