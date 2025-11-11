За жестокост към животни: Внасят обвинителния акт срещу мъчителите от Перник

Следствените действия срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, арестувани по обвинения за мъчение и убийство на животни, са финализирани. Новината беше потвърдена пред „Телеграф“ от говорителя на Окръжната прокуратура в Перник Албена Стоилова.

„Материалите по делото са предявени и в момента колегата пише обвинителния акт", уточни Стоилова.

Тя добави, че и двамата обвиняеми остават с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха задържани през март. Според данните от разследването, те са получавали заплащане, за да заснемат и разпространяват видеоклипове, показващи умъртвяване на гръбначни животни.

Освен за проявената жестокост, на двамата са повдигнати обвинения и за пране на пари.

Случаят предизвика масово обществено възмущение и протести в цялата страна, което в последствие доведе до приемането на по-строги наказания за насилие над животни от Народното събрание.