Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията

На 1 януари България ще направи „много решителна стъпка“ към завършване на своята европейска интеграция – процес, който страната следва неотклонно, но изключително трудно от 10 ноември 1989 г. насам, заяви премиерът Росен Желязков.

- Реклама -

Изявлението му беше направено по време на откриването на конференцията „Диалог за отбрана и демокрация: Крепост на свободата“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията в София.

„Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата – такава, каквато я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години,“ подчерта Желязков.

Премиерът отбеляза, че България стои твърдо зад европейските и демократични ценности и че пътят към пълната интеграция в ЕС и структурите на колективната отбрана е не само стратегическа цел, но и гаранция за сигурността на държавата.

Форумът, който събира представители на правителството, експерти по сигурността и международни партньори, има за цел да обсъди ролята на демократичните общества и отбранителните съюзи в контекста на нарастващите геополитически предизвикателства в Европа и по света.