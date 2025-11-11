НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 1 януари България ще направи „много решителна стъпка“ към завършване на своята европейска интеграция – процес, който страната следва неотклонно, но изключително трудно от 10 ноември 1989 г. насам, заяви премиерът Росен Желязков.

          Изявлението му беше направено по време на откриването на конференцията „Диалог за отбрана и демокрация: Крепост на свободата“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията в София.

          „Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата – такава, каквато я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години,“ подчерта Желязков.

          Премиерът отбеляза, че България стои твърдо зад европейските и демократични ценности и че пътят към пълната интеграция в ЕС и структурите на колективната отбрана е не само стратегическа цел, но и гаранция за сигурността на държавата.

          Форумът, който събира представители на правителството, експерти по сигурността и международни партньори, има за цел да обсъди ролята на демократичните общества и отбранителните съюзи в контекста на нарастващите геополитически предизвикателства в Европа и по света.

          2 КОМЕНТАРА

          1. „Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията“
            Медии и Общество в България, Кой и с какъв интелект Ви ръководи!??? Със сигурност няма такъв, а е някакво изчадие, което се е завряло като гризач в парализирано от него човешко тяло с изсмукана почти човешка глава и опулени очи! Достигнало и до долната му част , като кара да мърдат невротично краката и ръцете на гостоприемника си! Може би е заседнало там за малко да си почине!?? НЕ! Кара устата на главата натрапчиво да ломоти едно и също и продължава да храносмила усилено вътре в нея! Пърди през отворите на трупа имитирайки с това някакво негово движение. После главата се смачква и деформира. Пука се и полепва в информационното поле върху следващия заразен нещастен кибик в информационния канал. Стоим ли вътре в него всички се превръщаме от хора в животинска, воняща смрад чакаща смъртта си !!! Този паразит трябва да се заличи физически, за да можем да сме живи и да живеем, и дишаме като Божи чеда!!! Излезте от „канала“ на улиците и площадите в България! Изпепелете заразата и вътре, и вън с огън и меч !Тя смила Времето и Живота ни и ни унищожава!!! СМАЧКАЙТЕ ТОЗИ ПАРАЗИТ физически в себе си , за да ни има!!!

