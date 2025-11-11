Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията

На 1 януари България ще направи „много решителна стъпка“ към завършване на своята европейска интеграция – процес, който страната следва неотклонно, но изключително трудно от 10 ноември 1989 г. насам, заяви премиерът Росен Желязков.
Изявлението му беше направено по време на откриването на конференцията „Диалог за отбрана и демокрация: Крепост на свободата“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията в София.
Премиерът отбеляза, че България стои твърдо зад европейските и демократични ценности и че пътят към пълната интеграция в ЕС и структурите на колективната отбрана е не само стратегическа цел, но и гаранция за сигурността на държавата.
Форумът, който събира представители на правителството, експерти по сигурността и международни партньори, има за цел да обсъди ролята на демократичните общества и отбранителните съюзи в контекста на нарастващите геополитически предизвикателства в Европа и по света.
