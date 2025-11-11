НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Жестокост на пътя: Софийската прокуратура разследва прегазено кучe

          Снимка: БГНЕС
          Софийската районна прокуратура започна досъдебно производство за проявена жестокост към животно, след като в столичния квартал „Разсадника“ мъж прегазил куче с автомобил.

          Случаят е станал на 9 ноември 2025 г., а преписката е била докладвана в прокуратурата на следващия ден от служители на 03-то Районно управление. След преглед на събраните материали наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление по смисъла на чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда санкции за проява на особена жестокост към животни.

          „След запознаване с материалите, прокурорът незабавно е образувал досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал.1 от НК,“ уточняват от прокуратурата.

          Разследването е възложено на 03 РУ-СДВР, като по случая предстои да бъдат разпитани свидетели и извършена видео-техническа експертиза на клип, показващ инцидента. Освен това ще бъде назначена ветеринарно-медицинска експертиза, която да установи естеството и тежестта на нараняванията на животното.

          От прокуратурата посочват, че разследването продължава, а случаят предизвиква широк обществен отзвук заради поредния акт на насилие срещу животно в градска среда

