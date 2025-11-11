„Зловещи конспирации на Индия“: Пакистан обяви, че е във война!

Пакистанските лидери обвиниха Индия и Афганистан за самоубийствения атентат пред съдебния комплекс в Исламабад, при който загинаха най-малко 12 души, а десетки бяха ранени. Експлозията избухна пред окръжния съд на пакистанската столица, само часове след атаката срещу кадетски колеж близо до афганистанската граница.
Шариф: „Най-лошият пример за индийски държавен тероризъм“
Бившият министър-председател Наваз Шариф публично обвини Индия за двата инцидента, наричайки ги „най-лошите примери на индийски държавен тероризъм в региона“.
В публикация на пакистанското правителство в социалната мрежа X (бивш Twitter) той добавя:
Министърът на отбраната: „Пакистан е в състояние на война“
Министърът на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че Пакистан е „в състояние на война“ и определи атентата в Исламабад като „събуждане за нацията“.
Министърът предупреди, че надеждите за напредък в мирните преговори с талибанското правителство в Афганистан са илюзорни, тъй като конфликтът вече не се ограничава до района около линията Дюранд – границата между двете страни.
Президентът Зардари: „Самоубийствена атака, насочена срещу правосъдието“
Пакистанският президент Асиф Али Зардари осъди нападението, наричайки го „самоубийствен взрив, насочен срещу сърцето на пакистанското правосъдие“.
Силите за сигурност засилиха контрола в и около Исламабад, а разследването на атентата продължава.
Ескалация на напрежението в региона
Към момента никоя групировка не е поела отговорност за експлозията. Въпреки това, взаимните обвинения между Исламабад, Делхи и Кабул създават риск от нова дипломатическа криза в Южна Азия, на фона на засилената вълна от терористични атаки в Пакистан през последните месеци.
