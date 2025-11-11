НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          „Зловещи конспирации на Индия“: Пакистан обяви, че е във война!

          Снимка: БГНЕС
          Пакистанските лидери обвиниха Индия и Афганистан за самоубийствения атентат пред съдебния комплекс в Исламабад, при който загинаха най-малко 12 души, а десетки бяха ранени. Експлозията избухна пред окръжния съд на пакистанската столица, само часове след атаката срещу кадетски колеж близо до афганистанската граница.

          Шариф: „Най-лошият пример за индийски държавен тероризъм“

          Бившият министър-председател Наваз Шариф публично обвини Индия за двата инцидента, наричайки ги „най-лошите примери на индийски държавен тероризъм в региона“.

          „Дойде време светът да осъди тези зловещи конспирации на Индия,“ заяви Шариф, без да представи доказателства за твърденията си.

          В публикация на пакистанското правителство в социалната мрежа X (бивш Twitter) той добавя:

          „Ще продължим войната срещу тях, докато не бъде напълно изкоренено бедствието на тероризма.“

          Министърът на отбраната: „Пакистан е в състояние на война“

          Министърът на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че Пакистан е „в състояние на война“ и определи атентата в Исламабад като „събуждане за нацията“.

          „Управляващите в Кабул могат да спрат тероризма в Пакистан, но фактът, че тази война вече достига до Исламабад, е послание от Кабул,“ заяви Асиф. „Хвала на Бог, Пакистан има силата да отговори.“

          Министърът предупреди, че надеждите за напредък в мирните преговори с талибанското правителство в Афганистан са илюзорни, тъй като конфликтът вече не се ограничава до района около линията Дюранд – границата между двете страни.

          Президентът Зардари: „Самоубийствена атака, насочена срещу правосъдието“

          Пакистанският президент Асиф Али Зардари осъди нападението, наричайки го „самоубийствен взрив, насочен срещу сърцето на пакистанското правосъдие“.

          Силите за сигурност засилиха контрола в и около Исламабад, а разследването на атентата продължава.

          Ескалация на напрежението в региона

          Към момента никоя групировка не е поела отговорност за експлозията.
          Въпреки това, взаимните обвинения между Исламабад, Делхи и Кабул създават риск от нова дипломатическа криза в Южна Азия, на фона на засилената вълна от терористични атаки в Пакистан през последните месеци.

