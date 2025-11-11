Зорница Илиева: Логично беше да освободят Саркози

„Логично беше да освободят Саркози.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиева обясни, че срещу бившият френски президент в крайна сметка е било останало само едно обвинение, поради което било нормално да бъде пуснат на свобода.

Международният анализатор заяви, че вчера в Ливан е бил освободен синът на Кадафи, който е лежал там десет години. Тя посочи, че либийското посолство благодаряло на Ливан за това решение за освобождаване.

Гостенката посочи, че във френската преса се прокарвали мнения, че Саркози е бил вкаран в затвора, за да му попречат да влезе отново в политиката. Тя не изключи тази възможност и допълни, че той е много харизматичен и би събрал одобрение на евентуални избори.