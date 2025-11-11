НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Зорница Илиева: Логично беше да освободят Саркози

          0
          26
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Логично беше да освободят Саркози.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Илиева обясни, че срещу бившият френски президент в крайна сметка е било останало само едно обвинение, поради което било нормално да бъде пуснат на свобода.

          Международният анализатор заяви, че вчера в Ливан е бил освободен синът на Кадафи, който е лежал там десет години. Тя посочи, че либийското посолство благодаряло на Ливан за това решение за освобождаване.

          Гостенката посочи, че във френската преса се прокарвали мнения, че Саркози е бил вкаран в затвора, за да му попречат да влезе отново в политиката. Тя не изключи тази възможност и допълни, че той е много харизматичен и би събрал одобрение на евентуални избори.

          „Логично беше да освободят Саркози.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Илиева обясни, че срещу бившият френски президент в крайна сметка е било останало само едно обвинение, поради което било нормално да бъде пуснат на свобода.

          Международният анализатор заяви, че вчера в Ливан е бил освободен синът на Кадафи, който е лежал там десет години. Тя посочи, че либийското посолство благодаряло на Ливан за това решение за освобождаване.

          Гостенката посочи, че във френската преса се прокарвали мнения, че Саркози е бил вкаран в затвора, за да му попречат да влезе отново в политиката. Тя не изключи тази възможност и допълни, че той е много харизматичен и би събрал одобрение на евентуални избори.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Официално: Няма оцелели при самолетната катастрофа в Грузия

          Никола Павлов -
          Всички 20 военни, пътували на борда на турския военнотранспортен самолет C-130, който се разби в Грузия, са загинали, съобщи турското правителство. Самолетът е излетял от...
          Инциденти

          Първи подробности за самолетната катастрофа в Грузия, има жертви (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се е разбил днес в Източна Грузия, съобщи Министерството на отбраната на Турция, цитирано от...
          Война

          Русия нахлу в Украйна през още един участък на границата, открит е нов операционен участък на Харковско направление

          Иван Христов -
          Украински източници съобщават за откриването на нова оперативна зона на Харковско направление: руски части отново са проникнали през границата в района на Бологовка, експлоатирайки...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions