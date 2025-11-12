НА ЖИВО
          20 турски войници загинаха при разбилия се военен самолет в Грузия

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          20 турски военнослужещи са загинали при катастрофа на военен транспортен самолет C-130 в източната част на Грузия, съобщи турското министерство на отбраната.

          Според информацията няма оцелели. Самолетът е излетял от Ганджа, в западен Азербайджан, и е летял към Турция, когато се е разбил малко след навлизане в грузинското въздушно пространство на 11 ноември.

          Останките на машината са били открити на няколко километра от азербайджанската граница, в края на следобеда.

          Президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази съболезнования, наричайки загиналите „мъченици“, без да уточни подробности за инцидента.

          Грузинските власти обявиха, че е започнало разследване на причините за катастрофата.

          Самолетите C-130 Hercules, произведени от Lockheed Martin, са в експлоатация от 50-те години и остават едни от най-надеждните военни транспортни машини в света.

