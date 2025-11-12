НА ЖИВО
          Александър Вучич: Европа се готви за война с Русия

          Александър Вучич
          Александър Вучич
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Европа се готви за евентуална война с Русия и тази перспектива „става все по-очевидна“. Той направи това изявление по сръбския телевизионен канал Pink.

          Коментирайки думите на началника на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, който заяви, че френската армия трябва да бъде „подготвена за шок след три до четири години“, Вучич заяви, че „войната между Европа и Русия става все по-вероятна“.

          „Това не са просто празни приказки. Всички се готвят за това. Това беше заявено от генерал, който е изключително отговорен човек“, посочи сръбският президент.

          По думите му, Сърбия се е озовала „между чука и наковалнята“ и подчерта необходимостта от укрепване на отбранителните си способности.

          „Трябва да се въоръжим разумно и да продължим да инвестираме значително, за да защитим страната си“, добави той.

          Война

          Руската армия превзема улици в Западен Купянск

          Иван Христов -
          Руски бойци са разчистили три улици в западната част на Купянск от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи командирът на щурмовия отряд на 121-ви...
          Война

          Орбан: Среща между Тръмп и Путин в Будапеща така или иначе ще има

          Иван Христов -
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е на дневен ред....
          Война

          Херман Галущенко е отстранен от позицията министър заради скандала в украинската енергетика

          Иван Христов -
          Министърът на правосъдието на Украйна Херман Галушченко беше отстранен след нашумяло разследване на НАБУ за корупция в Енергоатом, обяви премиерът на страната Юлия Свириденко,...

