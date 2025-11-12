Александър Вучич: Европа се готви за война с Русия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Европа се готви за евентуална война с Русия и тази перспектива „става все по-очевидна“. Той направи това изявление по сръбския телевизионен канал Pink.

Коментирайки думите на началника на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, който заяви, че френската армия трябва да бъде „подготвена за шок след три до четири години“, Вучич заяви, че „войната между Европа и Русия става все по-вероятна“.

„Това не са просто празни приказки. Всички се готвят за това. Това беше заявено от генерал, който е изключително отговорен човек“, посочи сръбският президент.

По думите му, Сърбия се е озовала „между чука и наковалнята“ и подчерта необходимостта от укрепване на отбранителните си способности.

„Трябва да се въоръжим разумно и да продължим да инвестираме значително, за да защитим страната си“, добави той.