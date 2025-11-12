Американски самолетоносач засили напрежението с Венецуела

Разполагането на ударна група с най-големия самолетоносач в света – USS Gerald R. Ford – в зоната на Южното командване на ВМС на САЩ предизвика остра реакция от страна на Венецуела, която предупреди за риск от пълномащабен конфликт.

Според изявление на американското командване, мисията има за цел да подпомогне борбата с наркотрафика в региона. Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че присъствието на кораба ще „подобри способността на САЩ да откриват и пресичат незаконни дейности“, заплашващи сигурността на страната и нейните партньори в Западното полукълбо.

В рамките на операцията са разположени и изтребители F-35 в Пуерто Рико, както и шест кораба на американския флот в Карибския басейн.

От своя страна Каракас вижда в тези действия прикрит опит за дестабилизация и смяна на режима. Президентът Николас Мадуро обвини администрацията на Доналд Тръмп, че „фабрикува война“ и заяви, че Венецуела е готова да защитава суверенитета си:

„Ако като народ бъдем принудени да воюваме, ще защитим свещеното наследство на нашите освободители и ще победим,“ каза Мадуро.



Въпреки това Тръмп омаловажи възможността за открит военен сблъсък, но подчерта, че „дните на Мадуро са преброени“, обвинявайки го в участие в наркокартели.

От началото на септември САЩ са нанесли удари по около 20 кораба в международни води в Карибския регион, при които са загинали най-малко 76 души, според американски източници.

В отговор Колумбия прекрати обмена на разузнавателна информация с Вашингтон, докато продължават тези операции, които според местни власти и правозащитници представляват извънсъдебни убийства.

Американската администрация твърди, че САЩ водят „въоръжен конфликт срещу латиноамериканските наркокартели“, но не е представила доказателства, че атакуваните кораби наистина са били използвани за контрабанда.