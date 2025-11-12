Ангела Меркел посети границата на Израел с Ивицата Газа

Бившият германски канцлер Ангела Меркел посети граничната зона с Ивицата Газа по време на посещението си в Израел.

Меркел също така посети мястото на музикалния фестивал „Нова“, съобщи германският посланик Щефен Зайберт в публикация в социалната мрежа X.

На 7 октомври 2023 г. стотици бяха убити по време на фестивала „Нова“ при масовото нападение на бойци от „Хамас“ и други екстремистки палестински групировки. Гейл Шореш от организацията Project Dvora, която работи за предотвратяване на насилието срещу жени, разказа на Меркел за „сексуалното насилие в онзи ужасен ден“, написа Зайберт.

Израелският журналист Амир Тибон показал на Меркел стаята в кибуца Нахал Оз, където той и семейството му се укривали в продължение на 10 часа по време на нападението.

Клането, при което бяха убити около 1200 души, а над 250 души бяха отведени като заложници в Ивицата Газа, предизвика войната в Газа.

Според здравните власти, контролирани от „Хамас“, през двете опустошителни години на конфликта са били убити около 69 000 палестинци, сред които много жени и деца. В момента в района действа крехко примирие.

Институтът Вайцман в Израел присъди на Меркел почетна докторска степен „в знак на признание за нейния изключителен принос към глобалната дипломация и международното сътрудничество“.

От института допълниха, че отличието се присъжда и заради „солидарността и приятелството ѝ с Израел“, както и за „решимостта ѝ да се бори с антисемитизма“.