      сряда, 12.11.25
          Апоел Тел Авив не срещна трудности срещу Баскония

          Израелците се справиха с испанския представител като крайният резултат бе 114:89 точки (26:24, 32:24, 28:26, 28:15)

          Снимка: www.facebook.com/IsraelinBulgaria
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Апоел Тел Авив спечели още едно домакинство на българска земя. Този път израелците минаха пред испанския Баскония със 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15) в среща от десетия кръг на баскетболната Евролига за мъже. 

          Тимът от Тел Авив записа втора поредна и общо осма победа, изкачвайки се отново на върха във временното красиране. Преди мача испанците бяха в серия от три успеха, но сега допуснаха седма загуба за сезона.

          Най-резултатен за успеха на Апоел беше Илайджа Брайънт с 24 точки, 9 борби и 4 асистенции. По 15 точки отбелязаха Крис Джоунс и Антонио Блекни.

          За състава на Баскония Тимоте Луваву-Кабаро вкара 19 точки, а с 13 точки завърши Мамади Диаките.

          След два дни за Апоел предстои гостуване на шампиона Фенербахче. Баскония ще играе срещу другия израелски участник в Евролигата Макаби Тел Авив в сръбската столица Белград

