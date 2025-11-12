Арест в Свищовско след поредица от лъжливи сигнали за наркотици на тел. 112

Служители на Районното управление в Свищов са задържали 26-годишен мъж, който е подал множество неверни сигнали до спешния телефон 112. Информацията беше потвърдена от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

На 18 октомври, в рамките на малко повече от час между 21:00 и 22:20 ч., са били получени шест отделни сигнала на телефон 112. В тях се е твърдяло за извършване на престъпна дейност, свързана с наркотици, от жители на село Овча Могила.

Изпратеният на място полицейски патрул е извършил проверка и е установил, че подадената информация е напълно невярна. В хода на последвалите оперативно-издирвателни дейности е установен авторът на обажданията. Това е 26-годишен мъж от същото село, който до този момент не е бил известен на органите на реда. Всички събрани материали по случая са докладвани на прокуратурата за последващи действия.