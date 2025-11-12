Безгрешната серия на Симеон Николов и Локомотив в Русия продължава

Симеон Николов отново беше на ниво за Локомотив Новосибирск при домакинската победа над Белогорие Белгород с 3:0 (26:24, 25:18, 25:19) гейма в двубой от руското първенство.

Играчите на Пламен Константинов бяха затруднени единствено в първата част, която спечелиха с 26:24.

18-годишният Николов, по-малък брат на Александър Николов и световен вицешампион от Филипините, изигра цял двубой и приключи с четири точки.

Локомотив продължава да ниже победа след победа в Русия, като е с пълен актив от 18 точки след шестия си пореден успех. За „железничарите“ предстои мач с Новокуйбишевск.