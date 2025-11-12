Руските войски постепенно завладяват Покровск и Мирноград, пробивайки отбранителните възли на украинските въоръжени сили в населените райони. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче продължават и опитите да си върнат загубени позиции в няколко района, пише „Рибар“ в сводка за развитието на боевете в агломерацията.

Както отбелязват от Telegram канала, източният фланг на фронта остава арена на тежки сблъсъци. Щурмови групи от двама и трима души на руските въоръжени сили са проникнали в западната част на Шахово, която дълго време оставаше в „сивата зона“. Атаките по източните покрайнини на селото доведоха до големи загуби на техника за руските подразделения.

На запад ВСУ са извършили няколко контраатаки близо до кариерите на подстъпите към Кучеров Яр. Южно от Золоти Колодец остава обширна бойна зона, където позициите на двете страни се преплитат.

В централния сектор украинските сили, под прикритието на сгъстяващата се мъгла, са извършили серия контраатаки близо до Родинское. В интернет се появиха кадри от танков рейд в южните му покрайнини.

Въпреки това няма признаци, че ВСУ ще си възвърнат контрола над града – руски щурмови групи все още действат там, очевидно без противотанкови оръжия.

Междувременно, от западните покрайнини на Мирноград се появиха кадри на голяма група пехотинци от ВСУ, които се предават. Преди това украинските позиции тук бяха откъснати от снабдяване чрез удари от десетки бойни самолети с КАБ УМПК и дронове.

Руските щурмови части напредват едновременно от няколко направления. По-голямата част от Мирноград вече е „сива зона“, което затруднява очертаването на границите на контрол.

Ситуацията в Покровск е малко по-ясна. По-голямата част от града вече е здраво под контрола на руските части, ситуация, улеснена от скорошната гъста мъгла.

Руските въоръжени сили също наскоро разчистиха района на прилежащата към града Гнатовка и издигнаха там държавни знамена.

Официалните изявления на руското Министерство на отбраната относно ситуацията в агломерацията, макар и откъслечни, постепенно се потвърждават. Междувременно битката за градовете не е приключила и ВСУ се опитват да изпратят подкрепления там.