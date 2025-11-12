Бивши служители на хосписи в Бургаско: ‘Пациентите бяха връзвани и упоявани

Бивши служители на хосписите в Черноморец и Поморие организираха протест пред Регионалната здравна инспекция в Бургас. Демонстрацията премина под мотото „Не търпим нищо повече“, като протестиращите настояват за разследване на дейността на лечебните заведения и тяхното закриване.
На протеста се събраха едва няколко души, които обаче заявиха, че на някои от тях са били предлагани пари, за да мълчат.
По думите ѝ предложението дошло от „доктор Миладиновски или негови приближени“, за да не дават гласност.
Тя твърди още, че медикаментите често не са били давани на пациентите, въпреки че роднините им са плащали високи такси.
Историята на Димитринка, чиито баща е починал в хосписа в Черноморец, шокира и с подробностите си. Тя разказа пред NOVA, че баща ѝ е бил приет в добро състояние, но е починал само часове по-късно, като дори е станала свидетел как лекарят удря тялото му и заявява: „Виждате ли, баща ви е жив още.“
От РЗИ Бургас потвърдиха, че в Черноморец към момента няма регистриран хоспис.
Паралелно, от Агенцията за контрол на социалните услуги съобщиха, че в Поморие функционира нерегламентиран обект, който е санкциониран многократно, но собственикът отказва съдействие при проверки. Материалите вече са изпратени в прокуратурата, тъй като липсват документи с адресите на настанените лица, което затруднява извеждането им и уведомяването на роднините.
Екипът на NOVA е направил опит да се свърже с Димче Миладиновски, чието име се свързва с двата хосписа, както и с неговия адвокат — без успех.