Бивши служители на хосписи в Бургаско: ‘Пациентите бяха връзвани и упоявани

Бивши служители на хосписите в Черноморец и Поморие организираха протест пред Регионалната здравна инспекция в Бургас. Демонстрацията премина под мотото „Не търпим нищо повече“, като протестиращите настояват за разследване на дейността на лечебните заведения и тяхното закриване.

„Бяхме принуждавани да работим по няколко 24-часови смени без почивка, унижавани и обиждани. Пациентите бяха оставяни без хигиена,“ твърдят бивши служители в свое становище. - Реклама -

На протеста се събраха едва няколко души, които обаче заявиха, че на някои от тях са били предлагани пари, за да мълчат.

„На мен лично са ми предлагали. А тази сутрин дъщеря ми каза, че ѝ предложили 10 000 лева,“ разказа Петя Стоянова, бивш служител и организатор на протеста.

По думите ѝ предложението дошло от „доктор Миладиновски или негови приближени“, за да не дават гласност.

„Хосписите са пълна мизерия – храната, водата, отношението към пациентите. Има хора, които са връзвани с бинтове до кръв, други са упоявани и спят постоянно,“ заяви Стоянова.

Тя твърди още, че медикаментите често не са били давани на пациентите, въпреки че роднините им са плащали високи такси.

„Имаше пациент, който почина, а органайзерът му беше пълен с лекарства. Храната също не стигаше – идваше малко, не можеше да се раздели,“ допълни жената.

Историята на Димитринка, чиито баща е починал в хосписа в Черноморец, шокира и с подробностите си. Тя разказа пред NOVA, че баща ѝ е бил приет в добро състояние, но е починал само часове по-късно, като дори е станала свидетел как лекарят удря тялото му и заявява: „Виждате ли, баща ви е жив още.“

„Сестра ми го изпрати жив и здрав, а той почина същия ден. Платихме такса, лекарства, памперси, но това, което видяхме, беше ужас,“ сподели Димитринка.

От РЗИ Бургас потвърдиха, че в Черноморец към момента няма регистриран хоспис.

„Това заведение е заличено от месец юни. Няма необходимия персонал, нито условия за лечение и възстановяване. Всички близки трябва незабавно да изведат настанените там пациенти,“ заяви д-р Марияна Кофинова от инспекцията.

Паралелно, от Агенцията за контрол на социалните услуги съобщиха, че в Поморие функционира нерегламентиран обект, който е санкциониран многократно, но собственикът отказва съдействие при проверки. Материалите вече са изпратени в прокуратурата, тъй като липсват документи с адресите на настанените лица, което затруднява извеждането им и уведомяването на роднините.

Екипът на NOVA е направил опит да се свърже с Димче Миладиновски, чието име се свързва с двата хосписа, както и с неговия адвокат — без успех.