Благомир Коцев остава кмет на Варна от ареста, няма да подава оставка

От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания градоначалник Благомир Коцев, съобщи на пресконференция неговият заместник Павел Попов. Решението е подкрепено и от останалите заместник-кметове – Снежана Апостолова, Пламен Китипов и Димитър Кирчев.

„Макар че Благомир Коцев е в ареста, той ще изпълнява своите задължения и ще бъде преустановена практиката с определяне на изпълняващ функциите,“ заяви Павел Попов. - Реклама -

„Задържането става все по-необяснимо“

По думите му задържането на кмета става все по-трудно обяснимо, тъй като следствените действия срещу него вече са прекратени, а основанията, посочвани от прокуратурата за оставането му в ареста, не са налице.

„Очаквахме прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването на Коцев, но това все още не се е случило. Би трябвало да е въпрос на дни кметът да се прибере,“ посочи Попов.

Той уточни, че при тези обстоятелства продължаването на практиката със заместването му на поста вече е нецелесъобразно.

Сигнали за отстраняването му

Попов напомни, че Общинската избирателна комисия във Варна разглежда сигнали с настояване Коцев да бъде отстранен от поста, като един от сигналите е подаден от свидетел по делото срещу него.

„Този свидетел е ключов инструмент в заговора за отстраняване на кмета,“ коментира заместник-кметът.

Той подчерта, че законът ясно определя хипотезите, при които мандатът на кмет може да бъде прекратен, като една от тях е влязла в сила присъда, а не водено следствие.

„Коцев не е отсъствал неоснователно от работа за повече от месец и не се е изолирал от управлението на администрацията,“ добави Попов.

Администрацията подготвя работа от разстояние

Заместник-кметът обяви, че екипът на общината вече е изработил алгоритъм за работа с кмета, докато е задържан.

„Изяснено е как ще бъдат изпращани документите в София и кой ще ги предоставя на Коцев за подпис. Да, ще има логистични трудности, но сме готови да ги преодолеем,“ увери той.

По думите му Коцев има право да ползва отпуск, но екипът съзнателно е решил да не използва повече този инструмент, тъй като според тях причините за задържането му вече са отпаднали.

Кметът няма да подава оставка

„Кметът няма намерение да подава оставка,“ подчерта Павел Попов.

След освобождаването си Благомир Коцев ще даде пресконференция, на която ще представи обобщение на постигнатото през първата половина на мандата и предстоящите приоритети за града.