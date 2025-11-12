Благомир Коцев остава кмет на Варна от ареста, няма да подава оставка

От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания градоначалник Благомир Коцев, съобщи на пресконференция неговият заместник Павел Попов. Решението е подкрепено и от останалите заместник-кметове – Снежана Апостолова, Пламен Китипов и Димитър Кирчев.
„Задържането става все по-необяснимо“
По думите му задържането на кмета става все по-трудно обяснимо, тъй като следствените действия срещу него вече са прекратени, а основанията, посочвани от прокуратурата за оставането му в ареста, не са налице.
Той уточни, че при тези обстоятелства продължаването на практиката със заместването му на поста вече е нецелесъобразно.
Сигнали за отстраняването му
Попов напомни, че Общинската избирателна комисия във Варна разглежда сигнали с настояване Коцев да бъде отстранен от поста, като един от сигналите е подаден от свидетел по делото срещу него.
Той подчерта, че законът ясно определя хипотезите, при които мандатът на кмет може да бъде прекратен, като една от тях е влязла в сила присъда, а не водено следствие.
Администрацията подготвя работа от разстояние
Заместник-кметът обяви, че екипът на общината вече е изработил алгоритъм за работа с кмета, докато е задържан.
По думите му Коцев има право да ползва отпуск, но екипът съзнателно е решил да не използва повече този инструмент, тъй като според тях причините за задържането му вече са отпаднали.
Кметът няма да подава оставка
След освобождаването си Благомир Коцев ще даде пресконференция, на която ще представи обобщение на постигнатото през първата половина на мандата и предстоящите приоритети за града.
