Борисов: Ако няма вето, още утре назначаваме управител на ‘Лукойл

„План А е да получим дерогация,“ заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, подчертавайки, че в момента работят добре с ръководството на „Лукойл“. По думите му, България разполага със запаси от бензин за шест месеца, дизел – за четири, и керосин – за два.

„Ако президентът не наложи вето на закона за ‘Лукойл’, още на следващия ден ще назначим особен управител. Имаме готово име, съгласувано с партньорите. Става дума за българин,“ каза Борисов. - Реклама -

Той коментира и думите на държавния глава, че управляващите са могли вече да назначат особен управител, ако целта им е била да не се стига до спиране на рафинерията.

„Единствената роля на президента е да върне с вето или да пусне някой закон. Той се е подразнил от едно поверително писмо, в което България е приветствана като най-добра и най-бързо действаща в законодателството,“ посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов увери, че всички действия са съгласувани с Европейската комисия, енергийното министерство на САЩ и OFAC, като настоя Румен Радев да се произнесе навреме, за да може евентуално вето да бъде преодоляно навременно.

„Делян Пеевски, Кирил Петков или Асен Василев няма да вземат рафинерията. Ще вземем геостратегическо решение с нашите партньори,“ заяви Борисов.

Бюджет 2026: без повишаване на ДДС и с критика към „милонерите на хартия“

Борисов коментира и подготвяния Бюджет 2026, като заяви, че България има най-ниските данъци и дивиденти в ЕС.

„Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от милион на месец. Те изкривяват средната заплата, тя повлича минималната, а оттам започват да растат всички разходи,“ посочи той.

По думите му, 28 млрд. лева дивиденти са раздадени, а ако таванът на заплатите е 4000 лева, но някой получава 100 000, остава неясно какво се случва с останалите 96 000, върху които не се плащат осигуровки.

„Синдикатите и работодателите дойдоха в централата на ГЕРБ по тяхно желание. Обясних им, че всички трябва да се опитаме заедно да оправим държавата, а това изисква разбирането на всички,“ каза Борисов.

Той подчерта, че намаляването на заплатите сега би компрометирало еврозоната, и добави: