Борисов: Ако няма вето, още утре назначаваме управител на ‘Лукойл

„План А е да получим дерогация,“ заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, подчертавайки, че в момента работят добре с ръководството на „Лукойл“. По думите му, България разполага със запаси от бензин за шест месеца, дизел – за четири, и керосин – за два.
Той коментира и думите на държавния глава, че управляващите са могли вече да назначат особен управител, ако целта им е била да не се стига до спиране на рафинерията.
Борисов увери, че всички действия са съгласувани с Европейската комисия, енергийното министерство на САЩ и OFAC, като настоя Румен Радев да се произнесе навреме, за да може евентуално вето да бъде преодоляно навременно.
Бюджет 2026: без повишаване на ДДС и с критика към „милонерите на хартия“
Борисов коментира и подготвяния Бюджет 2026, като заяви, че България има най-ниските данъци и дивиденти в ЕС.
По думите му, 28 млрд. лева дивиденти са раздадени, а ако таванът на заплатите е 4000 лева, но някой получава 100 000, остава неясно какво се случва с останалите 96 000, върху които не се плащат осигуровки.
Той подчерта, че намаляването на заплатите сега би компрометирало еврозоната, и добави:
Няма управляващи! Има банда бандити и слуги на други бандити!! Във време на война предателите и мародерите се разстрелват на място! Напастта, която е нахълтала в България и нелегитимния парламент са точно такива!!! Свобода на Народа! Мафията в затвора!!! Ако си мълчим и се крием от Божията истина ще загинат и ще загиват още много наши деца…!!! Къде си ти Народ Свободен набутан в нищета и срам??!! Дедите горди гледат ни от горе!!! И питат се : Това ли са Нашите деца!!!??
Наглост!
Ти къф си бе?
Предлагам да е Бойко. Най подготвения! Винаги готов да се жертва за род и родина!
Палякът който Ви краде и манипулира вече 30 години.
Честито Ви българи,траежлив народ сте!
Кой го избра? Имаше ли конкурс или наш човек?