      сряда, 12.11.25
          Борисов: Ако няма вето, още утре назначаваме управител на 'Лукойл

          Бойко Борисов
          Бойко Борисов
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „План А е да получим дерогация,“ заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, подчертавайки, че в момента работят добре с ръководството на „Лукойл“. По думите му, България разполага със запаси от бензин за шест месеца, дизел – за четири, и керосин – за два.

          „Ако президентът не наложи вето на закона за ‘Лукойл’, още на следващия ден ще назначим особен управител. Имаме готово име, съгласувано с партньорите. Става дума за българин,“ каза Борисов.

          Той коментира и думите на държавния глава, че управляващите са могли вече да назначат особен управител, ако целта им е била да не се стига до спиране на рафинерията.

          „Единствената роля на президента е да върне с вето или да пусне някой закон. Той се е подразнил от едно поверително писмо, в което България е приветствана като най-добра и най-бързо действаща в законодателството,“ посочи лидерът на ГЕРБ.

          Борисов увери, че всички действия са съгласувани с Европейската комисия, енергийното министерство на САЩ и OFAC, като настоя Румен Радев да се произнесе навреме, за да може евентуално вето да бъде преодоляно навременно.

          „Делян Пеевски, Кирил Петков или Асен Василев няма да вземат рафинерията. Ще вземем геостратегическо решение с нашите партньори,“ заяви Борисов.

          Бюджет 2026: без повишаване на ДДС и с критика към „милонерите на хартия“

          Борисов коментира и подготвяния Бюджет 2026, като заяви, че България има най-ниските данъци и дивиденти в ЕС.

          Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални

          „Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от милион на месец. Те изкривяват средната заплата, тя повлича минималната, а оттам започват да растат всички разходи,“ посочи той.

          По думите му, 28 млрд. лева дивиденти са раздадени, а ако таванът на заплатите е 4000 лева, но някой получава 100 000, остава неясно какво се случва с останалите 96 000, върху които не се плащат осигуровки.

          „Синдикатите и работодателите дойдоха в централата на ГЕРБ по тяхно желание. Обясних им, че всички трябва да се опитаме заедно да оправим държавата, а това изисква разбирането на всички,“ каза Борисов.

          Той подчерта, че намаляването на заплатите сега би компрометирало еврозоната, и добави:

          „Никога няма да се съгласим да се увеличи ДДС.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

          Дамяна Караджова -
          Истанбулската главна прокуратура е поискала наказание между 828 и 2352 години затвор за арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщава в. „Хюриет“.
          Крими

          Арест в Свищовско след поредица от лъжливи сигнали за наркотици на тел. 112

          Георги Петров -
          Служители на Районното управление в Свищов са задържали 26-годишен мъж, който е подал множество неверни сигнали до спешния телефон 112. Информацията беше потвърдена от...
          Инциденти

          Мощна магнитна буря от 7 бала бушува на Земята

          Иван Христов -
          На 12 ноември се очаква мощна магнитна буря на Земята. Според наблюденията на слънчевата активност, няколко коронални изхвърляния на маса (CME), свързани с мощните...

          6 КОМЕНТАРА

          1. БЪЛГАРИЯ
            ИНСТИТУЦИИ
            Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ!
            Няма управляващи! Има банда бандити и слуги на други бандити!! Във време на война предателите и мародерите се разстрелват на място! Напастта, която е нахълтала в България и нелегитимния парламент са точно такива!!! Свобода на Народа! Мафията в затвора!!! Ако си мълчим и се крием от Божията истина ще загинат и ще загиват още много наши деца…!!! Къде си ти Народ Свободен набутан в нищета и срам??!! Дедите горди гледат ни от горе!!! И питат се : Това ли са Нашите деца!!!??

          4. Предлагам да е Бойко. Най подготвения! Винаги готов да се жертва за род и родина!

          5. Палякът който Ви краде и манипулира вече 30 години.
            Честито Ви българи,траежлив народ сте!

