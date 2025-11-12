Божидар Божанов: Бюджетът е лош, той налива пари в касичките на Пеевски

„Бюджетът е лош, той налива пари в касичките на Пеевски. Това не бюджет нито на ГЕРБ, нито на БСП, а на Делян Пеевски и той го е наложил. Делян Добрев и Теменужка Петкова разбират, че това е лош бюджет, но те нямат думата.“

Това каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Божанов обясни, че днес управляващите са решили да се скрият да скрият заседанието на комисията по енергетика, на която трябва да се гледа наложеното вето на държавния глава върху промените в закона, свързани с назначаването на особения управител на „Лукойл“. Гостът обясни, че в Народното събрание има зали без камери и очевидно управляващото мнозинство е решило днешната комисия да бъде в такава зала, а това се случва след фиаското от миналата седмица. Комисията тогава продължи тридесет секунди.

Съпредседателят на „Да, България“ посочи част от предложенията на ПП-ДБ, свързани с оптимизирането на разходите в бюджета. Той обясни, че става дума за около 30 мерки, сред тях са частните болници да правят обществени поръчки, както и да получаваме смс-и при хоспитализация.

Народния представител обясни, че макар и да са опозиция, не искат да плашат хората по казуса с „Лукойл“, поради което да настоявали за закрито заседание на комисията по енергетиката, на което да се даде информация по темата. Управляващите щели да се скрият за пореден път, но министър Жечо Станков бил в зла, поради което опозицията се възползвала да поиска обяснение по темата. От отговора не ставало ясно колко гориво в крайна сметка имаме като резерв и какви са плановете на правителството, тъй като датата 21-и наближавала.

„Правителството действа хаотично. Трябва да е ясно, че каквото и да стане оттук-нататък с горивата, управляващите ще носят своята отговорност“, заяви още гостът.

Депутатът обясни, че златната акция в „Лукойл“ означавало, че в компанията има представител на българската държава. Той можело да провери дали има парични преводи към „Литаско“ или към други руски дружества и на базата на тази информация особеният управител да може да прецени какво да прави.