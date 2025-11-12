Бюджетната комисия пропадна – спор и скандали

Извънредното заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което трябваше да присъстват представители на синдикатите и работодателите, не се състоя заради липса на кворум. Заседанието беше инициирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ).

„Добър ден, колеги! Кворум – няма. Работодатели – няма. Синдикати – няма. Не виждам какво правим днес тук," заяви председателят на комисията Делян Добрев (ГЕРБ) в началото на заседанието.

Изказването му предизвика остра реакция от страна на Асен Василев (ПП–ДБ), който изрази възмущение от „нахалството“ на Добрев. Последва словесна престрелка, при която Добрев прекъсна Василев с думите, че не му е давал думата.

„Този бюджет предвижда най-голямото увеличение на данъците от 1996 г. насам,“ каза Асен Василев, преди да бъде прекъснат.

Венко Сабрутев (ПП–ДБ) попита защо липсват представители на ГЕРБ, БСП и ИТН, на което Добрев отговори остро:

„Точно вие отсъствате от 80% от комисиите. Идвате веднъж на всеки 10 пъти. Саботираме вашата пиар акция. Ако има саботаж, то той не е само от страна на депутатите, а и от работодателите и синдикатите. Вашата акция се проваля с гръм и трясък.“

Според Сабрутев, ГЕРБ демонстрира „подигравка към българите и бизнеса“, докато Добрев го изпрати да си „говори опорките на трибунката в парламента“.

Политическото напрежение около бюджета расте, а липсата на диалог между основните сили оставя отворен въпроса дали документът ще бъде внесен и разгледан навреме