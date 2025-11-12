НА ЖИВО
          Бюджетната комисия пропадна – спор и скандали

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Извънредното заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което трябваше да присъстват представители на синдикатите и работодателите, не се състоя заради липса на кворум. Заседанието беше инициирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ).

          „Добър ден, колеги! Кворум – няма. Работодатели – няма. Синдикати – няма. Не виждам какво правим днес тук,“ заяви председателят на комисията Делян Добрев (ГЕРБ) в началото на заседанието.

          Изказването му предизвика остра реакция от страна на Асен Василев (ПП–ДБ), който изрази възмущение от „нахалството“ на Добрев. Последва словесна престрелка, при която Добрев прекъсна Василев с думите, че не му е давал думата.

          „Този бюджет предвижда най-голямото увеличение на данъците от 1996 г. насам,“ каза Асен Василев, преди да бъде прекъснат.

          Венко Сабрутев (ПП–ДБ) попита защо липсват представители на ГЕРБ, БСП и ИТН, на което Добрев отговори остро:

          „Точно вие отсъствате от 80% от комисиите. Идвате веднъж на всеки 10 пъти. Саботираме вашата пиар акция. Ако има саботаж, то той не е само от страна на депутатите, а и от работодателите и синдикатите. Вашата акция се проваля с гръм и трясък.“

          Според Сабрутев, ГЕРБ демонстрира „подигравка към българите и бизнеса“, докато Добрев го изпрати да си „говори опорките на трибунката в парламента“.

          Политическото напрежение около бюджета расте, а липсата на диалог между основните сили оставя отворен въпроса дали документът ще бъде внесен и разгледан навреме

