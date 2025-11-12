НА ЖИВО
          Част от новооткрит мост в Китай се срути

          Инцидент разтърси провинция Съчуан в югозападен Китай, след като мост с дължина 758 метра се срути частично само месеци след откриването си. На видеозаписи от мястото се вижда моментът на падането, при което се образува огромен облак прах и отломки.

          „Причината за срутването е свлачище, предизвикано от влошаване на състоянието на склона,“ съобщиха местните власти.

          Още в понеделник мостът е бил затворен за движение, след като по близките склонове и пътища се появили пукнатини. Ден по-късно – във вторник следобед – земните пластове се активизирали, предизвиквайки свлачища, които повлекли част от конструкцията.

          Доклад: Китай е световен лидер по патенти за изкуствен интелект и 6G Доклад: Китай е световен лидер по патенти за изкуствен интелект и 6G

          По информация на властите няма жертви или сериозно пострадали, а районът остава под засилен контрол и наблюдение.

          „Инженерни екипи работят на място, за да предотвратят нови свлачища и да оценят щетите,“ допълниха от местната управа.

          Срутването на моста повдигна въпроси за качеството на строителството и геоложките рискове в региона, който е известен със своята сложна планинска топография.

