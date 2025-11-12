Част от новооткрит мост в Китай се срути

Инцидент разтърси провинция Съчуан в югозападен Китай, след като мост с дължина 758 метра се срути частично само месеци след откриването си. На видеозаписи от мястото се вижда моментът на падането, при което се образува огромен облак прах и отломки.
Още в понеделник мостът е бил затворен за движение, след като по близките склонове и пътища се появили пукнатини. Ден по-късно – във вторник следобед – земните пластове се активизирали, предизвиквайки свлачища, които повлекли част от конструкцията.
По информация на властите няма жертви или сериозно пострадали, а районът остава под засилен контрол и наблюдение.
Срутването на моста повдигна въпроси за качеството на строителството и геоложките рискове в региона, който е известен със своята сложна планинска топография.
голяма работа ! у нас държавата се срути и си траем !