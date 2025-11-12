НА ЖИВО
          Спорт

          Черно море не даде шанс на Добруджа в контрола

          "Моряците" с категорична победа

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, играна на стадион „Младост“ във Варна. И трите гола за домакините паднаха през първата част на мача, като Черно море удари и на два пъти гредите.

          Първата възможност в срещата бе за домакините в 7-ата минута когато Жоао Педро стреля по диагонал отляво, но вратарят на гостите Пламен Пепеляшев улови. В 9-ата минута късметът бе на страната на Добруджа, след като топката се отби в страничната греда след опасен удар на Густаво Франса по диагонал отляво. В 24-ата минута горната греда спаси добричкия тим от попадение след удара на Густаво Франса с глава. Секунди по-късно Черно море откри резултата. Росен Стефанов засече топката с глава след центриране на Андреяс Калкан в наказателното поле на гостите и вкара за 1:0. В 26-ата минута Добруджа имаше добра възможност да изравни. Антон Иванов стреля по диагонал отдясно, но вратарят на домакините Пламен Илиев успя да спаси. В 33-ата минута Густаво Франса стреля от добра позиция от границата на наказателното поле, но топката премина над вратата на Добруджа. В 38-ата минута Черно море удвои преднината си. Фелипе Кардозо пусна пас към Давид Телеш с удар от границата на наказателното поле. В 41-ата домакините вкараха трети гол чрез Жоао Бандаро.

          В 50-ата минута вратарят Георги Аргилашки успя да избие топката след опасен удар на Густаво Франса. В 54-ата минута вратарят на домакините Пламен Илиев успя да спаси опасен удар от свободен удар на Алмин Куртович. В 61-ата минута Жоао Педро бе намерен в добра позиция в наказателното поле на гостите, но пропусна от няколко метра да вкара четвърти гол за домакините. В 81-ата минута Черно море остана с 10 души на терена, след като Живко Атанасов получи контузия и нямаше от кого да бъде заменен.

