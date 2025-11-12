НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Цветомир Найденов: Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 сподели статистика на показаните жълти, червени картони и дузпите от началото на сезона в Първа Лига

          0
          4
          Снимка: temasport.com
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, сподели поредна публикация в социалните мрежи. Този път той сподели статистика на показаните жълти картони от началото на сезона. 

          - Реклама -

          Оказва се, че с 38 е тимът на ЦСКА 1948 – повече от Лудогорец, Черно море и Левски. Изброените отбори нямат и червени картони, докато тимът от Бистрица има един показан. 

          „Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг : 

          Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени 

          Черно Море 27 жълти картона, 0 червени

          Левски 30 жълти картона, 0 червени

          ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен

          Дузпите до 15 кръг : 

          За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0

          За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0

          За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа

          За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи 

          Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят“, написа Найденов в социалните мрежи.

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, сподели поредна публикация в социалните мрежи. Този път той сподели статистика на показаните жълти картони от началото на сезона. 

          - Реклама -

          Оказва се, че с 38 е тимът на ЦСКА 1948 – повече от Лудогорец, Черно море и Левски. Изброените отбори нямат и червени картони, докато тимът от Бистрица има един показан. 

          „Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг : 

          Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени 

          Черно Море 27 жълти картона, 0 червени

          Левски 30 жълти картона, 0 червени

          ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен

          Дузпите до 15 кръг : 

          За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0

          За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0

          За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа

          За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи 

          Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят“, написа Найденов в социалните мрежи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия превзе Сухой Яр на южния фланг на Покровския фронт

          Иван Христов -
          Подразделения на руската групировка войски „Център“ са завършили „разчистването“ на село Сухой Яр в Донецка област от присъствието на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ),...
          Футбол

          Жоан Лапорта: Меси да се завърне под наем? Трябва да уважаваме настоящия си отбор

          Николай Минчев -
          Президентът на Барселона - Жоан Лапорта, разочарова милиони фенове по цял свят. В сряда той съобщи, че на този етап няма как да се...
          Баскетбол

          Юта Джаз наниза невероятните 152 точки в един мач

          Николай Минчев -
          Лаури Марканен се превърна в герой при изключителната победа на Юта Джаз срещу Индиана Пейсърс със 152:128 точки като домакин в среща от редовния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions