Цветомир Найденов: Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, сподели поредна публикация в социалните мрежи. Този път той сподели статистика на показаните жълти картони от началото на сезона.
- Реклама -
Оказва се, че с 38 е тимът на ЦСКА 1948 – повече от Лудогорец, Черно море и Левски. Изброените отбори нямат и червени картони, докато тимът от Бистрица има един показан.
„Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг :
Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени
Черно Море 27 жълти картона, 0 червени
Левски 30 жълти картона, 0 червени
ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен
Дузпите до 15 кръг :
За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0
За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0
За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа
За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи
Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят“, написа Найденов в социалните мрежи.
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, сподели поредна публикация в социалните мрежи. Този път той сподели статистика на показаните жълти картони от началото на сезона.
- Реклама -
Оказва се, че с 38 е тимът на ЦСКА 1948 – повече от Лудогорец, Черно море и Левски. Изброените отбори нямат и червени картони, докато тимът от Бистрица има един показан.
„Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг :
Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени
Черно Море 27 жълти картона, 0 червени
Левски 30 жълти картона, 0 червени
ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен
Дузпите до 15 кръг :
За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0
За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0
За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа
За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи
Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят“, написа Найденов в социалните мрежи.