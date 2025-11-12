Цветомир Найденов: Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, сподели поредна публикация в социалните мрежи. Този път той сподели статистика на показаните жълти картони от началото на сезона.

- Реклама -

Оказва се, че с 38 е тимът на ЦСКА 1948 – повече от Лудогорец, Черно море и Левски. Изброените отбори нямат и червени картони, докато тимът от Бистрица има един показан.

„Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг :

Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени

Черно Море 27 жълти картона, 0 червени

Левски 30 жълти картона, 0 червени

ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен

Дузпите до 15 кръг :

За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0

За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0

За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа

За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи

Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят“, написа Найденов в социалните мрежи.