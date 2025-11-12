„Да, България“ разкри: Десетки държавни институции без бонуси въпреки натовареността

След разкритията за милиони бонуси в част от държавната администрация, от партия „Да, България“ публикуваха нов списък – този път с институции, в които през 2024 г. не са изплатени никакви или са дадени минимални допълнителни възнаграждения.
През последните седмици формацията представи подробен анализ на допълнителните плащания в публичния сектор, който разкри, че висши служители в редица администрации са получили десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии и без ефективен обществен контрол.
От партията настояват за справедливи и прозрачни правила при определянето на бонусите и за край на двойните стандарти чрез реална административна реформа.
Примери за институции с нулеви или минимални бонуси през 2024 г.:
Служба „Военна полиция“ (МО) – 0 лв.
Държавна комисия по сигурността на информацията – 0 лв.
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – 0 лв.
Фонд „Научни изследвания“ (МОН) – 0 лв.
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 0 лв.
Национална комисия за борба с трафика на хора – 0 лв.
Институции с изключително ниски бонуси:
Председател на Комисията за защита от дискриминация – 1500 лв.
Ръководител на Бюрото по защита на застрашени лица – 3500 лв.
Директор на Дипломатическия институт – 2909,17 лв.
Председател на Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.
Главна дирекция „Охрана“ (Министерство на правосъдието) – 1216 лв./човек
Председател на Държавна агенция „Архиви“ – 4349 лв.
Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители
Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители
Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора – 958 лв./човек
Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек
Национална агенция за професионално образование и обучение – 5775 лв.
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – 1216 лв./човек
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – не изплаща ДМС повече от 10 години
Според „Да, България“, тези данни показват дълбока неравнопоставеност в начина, по който държавата възнаграждава своите служители – и поставят въпроса за въвеждане на единни стандарти за прозрачност и отчетност в публичната администрация.
