„Да, България“ разкри: Десетки държавни институции без бонуси въпреки натовареността

След разкритията за милиони бонуси в част от държавната администрация, от партия „Да, България“ публикуваха нов списък – този път с институции, в които през 2024 г. не са изплатени никакви или са дадени минимални допълнителни възнаграждения.

През последните седмици формацията представи подробен анализ на допълнителните плащания в публичния сектор, който разкри, че висши служители в редица администрации са получили десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии и без ефективен обществен контрол.

„Също толкова важно е да се покаже и другата страна на тази несправедливост – институциите, където бонуси не се изплащат или са символични, въпреки че там работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност. Това не е просто липса на единна политика, а цинично разслоение в администрацията – едни получават щедро, а други са забравени от системата“, посочват от „Да, България“, част от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

От партията настояват за справедливи и прозрачни правила при определянето на бонусите и за край на двойните стандарти чрез реална административна реформа.

Примери за институции с нулеви или минимални бонуси през 2024 г.:

Служба „Военна полиция“ (МО) – 0 лв.

– 0 лв. Държавна комисия по сигурността на информацията – 0 лв.

– 0 лв. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – 0 лв.

– 0 лв. Фонд „Научни изследвания“ (МОН) – 0 лв.

– 0 лв. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 0 лв.

– 0 лв. „Български пощи“ – 0 лв.

– 0 лв. Холдинг „Български държавни железници“ (БДЖ) – 0 лв.

– 0 лв. Национален военноисторически музей – 0 лв.

– 0 лв. Изпълнителна агенция по лозата и виното – 0 лв.

– 0 лв. Изпълнителна агенция по горите – 0 лв.

– 0 лв. Национална комисия за ЮНЕСКО – 0 лв.

– 0 лв. Национална комисия за борба с трафика на хора – 0 лв.

Институции с изключително ниски бонуси:

Председател на Комисията за защита от дискриминация – 1500 лв.

– 1500 лв. Ръководител на Бюрото по защита на застрашени лица – 3500 лв.

– 3500 лв. Директор на Дипломатическия институт – 2909,17 лв.

– 2909,17 лв. Председател на Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.

– 2000 лв. Главна дирекция „Охрана“ (Министерство на правосъдието) – 1216 лв./човек

– 1216 лв./човек Председател на Държавна агенция „Архиви“ – 4349 лв.

– 4349 лв. Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители

– 27 099 лв. за 12 служители Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители

– 20 923 лв. за 7 служители Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора – 958 лв./човек

– 958 лв./човек Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек

(Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек Национална агенция за професионално образование и обучение – 5775 лв.

– 5775 лв. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – 1216 лв./човек

– 1216 лв./човек Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – не изплаща ДМС повече от 10 години

Според „Да, България“, тези данни показват дълбока неравнопоставеност в начина, по който държавата възнаграждава своите служители – и поставят въпроса за въвеждане на единни стандарти за прозрачност и отчетност в публичната администрация.