НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Да, България“ разкри: Десетки държавни институции без бонуси въпреки натовареността

          0
          2
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          След разкритията за милиони бонуси в част от държавната администрация, от партия „Да, България“ публикуваха нов списък – този път с институции, в които през 2024 г. не са изплатени никакви или са дадени минимални допълнителни възнаграждения.

          - Реклама -

          През последните седмици формацията представи подробен анализ на допълнителните плащания в публичния сектор, който разкри, че висши служители в редица администрации са получили десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии и без ефективен обществен контрол.

          Държавна заплата над 5000 лв.? Ето кой я получава Държавна заплата над 5000 лв.? Ето кой я получава

          „Също толкова важно е да се покаже и другата страна на тази несправедливост – институциите, където бонуси не се изплащат или са символични, въпреки че там работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност. Това не е просто липса на единна политика, а цинично разслоение в администрацията – едни получават щедро, а други са забравени от системата“,

          посочват от „Да, България“, част от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          От партията настояват за справедливи и прозрачни правила при определянето на бонусите и за край на двойните стандарти чрез реална административна реформа.

          Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“ Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“

          Примери за институции с нулеви или минимални бонуси през 2024 г.:

          • Служба „Военна полиция“ (МО) – 0 лв.
          • Държавна комисия по сигурността на информацията – 0 лв.
          • Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – 0 лв.
          • Фонд „Научни изследвания“ (МОН) – 0 лв.
          • Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 0 лв.
          • „Български пощи“ – 0 лв.
          • Холдинг „Български държавни железници“ (БДЖ) – 0 лв.
          • Национален военноисторически музей – 0 лв.
          • Изпълнителна агенция по лозата и виното – 0 лв.
          • Изпълнителна агенция по горите – 0 лв.
          • Национална комисия за ЮНЕСКО – 0 лв.
          • Национална комисия за борба с трафика на хора – 0 лв.

          Институции с изключително ниски бонуси:

          • Председател на Комисията за защита от дискриминация – 1500 лв.
          • Ръководител на Бюрото по защита на застрашени лица – 3500 лв.
          • Директор на Дипломатическия институт – 2909,17 лв.
          • Председател на Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.
          • Главна дирекция „Охрана“ (Министерство на правосъдието) – 1216 лв./човек
          • Председател на Държавна агенция „Архиви“ – 4349 лв.
          • Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители
          • Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители
          • Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора – 958 лв./човек
          • Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек
          • Национална агенция за професионално образование и обучение – 5775 лв.
          • Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – 1216 лв./човек
          • Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – не изплаща ДМС повече от 10 години
          Броят на държавните служители намалява Броят на държавните служители намалява

          Според „Да, България“, тези данни показват дълбока неравнопоставеност в начина, по който държавата възнаграждава своите служители – и поставят въпроса за въвеждане на единни стандарти за прозрачност и отчетност в публичната администрация.

          След разкритията за милиони бонуси в част от държавната администрация, от партия „Да, България“ публикуваха нов списък – този път с институции, в които през 2024 г. не са изплатени никакви или са дадени минимални допълнителни възнаграждения.

          - Реклама -

          През последните седмици формацията представи подробен анализ на допълнителните плащания в публичния сектор, който разкри, че висши служители в редица администрации са получили десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии и без ефективен обществен контрол.

          Държавна заплата над 5000 лв.? Ето кой я получава Държавна заплата над 5000 лв.? Ето кой я получава

          „Също толкова важно е да се покаже и другата страна на тази несправедливост – институциите, където бонуси не се изплащат или са символични, въпреки че там работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност. Това не е просто липса на единна политика, а цинично разслоение в администрацията – едни получават щедро, а други са забравени от системата“,

          посочват от „Да, България“, част от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          От партията настояват за справедливи и прозрачни правила при определянето на бонусите и за край на двойните стандарти чрез реална административна реформа.

          Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“ Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“

          Примери за институции с нулеви или минимални бонуси през 2024 г.:

          • Служба „Военна полиция“ (МО) – 0 лв.
          • Държавна комисия по сигурността на информацията – 0 лв.
          • Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – 0 лв.
          • Фонд „Научни изследвания“ (МОН) – 0 лв.
          • Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 0 лв.
          • „Български пощи“ – 0 лв.
          • Холдинг „Български държавни железници“ (БДЖ) – 0 лв.
          • Национален военноисторически музей – 0 лв.
          • Изпълнителна агенция по лозата и виното – 0 лв.
          • Изпълнителна агенция по горите – 0 лв.
          • Национална комисия за ЮНЕСКО – 0 лв.
          • Национална комисия за борба с трафика на хора – 0 лв.

          Институции с изключително ниски бонуси:

          • Председател на Комисията за защита от дискриминация – 1500 лв.
          • Ръководител на Бюрото по защита на застрашени лица – 3500 лв.
          • Директор на Дипломатическия институт – 2909,17 лв.
          • Председател на Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.
          • Главна дирекция „Охрана“ (Министерство на правосъдието) – 1216 лв./човек
          • Председател на Държавна агенция „Архиви“ – 4349 лв.
          • Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители
          • Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители
          • Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора – 958 лв./човек
          • Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек
          • Национална агенция за професионално образование и обучение – 5775 лв.
          • Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – 1216 лв./човек
          • Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – не изплаща ДМС повече от 10 години
          Броят на държавните служители намалява Броят на държавните служители намалява

          Според „Да, България“, тези данни показват дълбока неравнопоставеност в начина, по който държавата възнаграждава своите служители – и поставят въпроса за въвеждане на единни стандарти за прозрачност и отчетност в публичната администрация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Радев се среща с Ердоган, ще гледат мача България-Турция

          Никола Павлов -
          Президентът на България Румен Радев и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган ще бъдат заедно на стадиона в Бурса, където ще наблюдават световната квалификация...
          Инциденти

          Последна информация за състоянието на детето, блъснато от трамвай

          Никола Павлов -
          Детето, пострадало при инцидент с трамвай в центъра на София, е настанено в противошоковата зала на болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение. От болницата уточняват,...
          Общество

          В следващите 3 месеца: Забраняват влизането на стари автомобили в центъра на София

          Никола Павлов -
          От 1 декември 2025 г. Столичната община въвежда новите ограничения за движение на моторни превозни средства от I и II екогрупа в зоната „Малък...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions