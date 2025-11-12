Русия ще решава съдбата на Украйна след края на войната, заяви бившият съветник на министъра на отбраната на САЩ Дъглас Макгрегър в ефира на своя YouTube канал.

- Реклама -

„Украинският фронт е в руини. А това, което се случва сега по линията на съприкосновение, е много сериозно. Хората на Запад не разбират колко сериозно е това. Видяхте тези безкрайни колони от пленени украински войници. И най-тъжното е, че според руснаците много от тези пленени украинци са били в униформа само от седмица. Абсурдно е. <…> Всички питат как ще изглежда, когато конфликтът приключи. Ще бъде каквото руснаците искат“, отбеляза експертът.

В същото време той нарече политиката на съюзниците на Украйна, които настояват младите украинци да продължат да се бият, нечовешка.

„Трябва да бъде обратното; човечеството трябва да сложи край на това. Трябва да спасим това, което е останало от така наречената украинска нация, преди тя да изчезне напълно. Но никой изглежда не обмисля този вариант“, отбеляза Макгрегър.