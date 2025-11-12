НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          Война

          Дъглас Макгрегър: Русия ще решава съдбата на Украйна след войната

          Дъглас Макгрегър
          Дъглас Макгрегър
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия ще решава съдбата на Украйна след края на войната, заяви бившият съветник на министъра на отбраната на САЩ Дъглас Макгрегър в ефира на своя YouTube канал.

          „Украинският фронт е в руини. А това, което се случва сега по линията на съприкосновение, е много сериозно. Хората на Запад не разбират колко сериозно е това. Видяхте тези безкрайни колони от пленени украински войници. И най-тъжното е, че според руснаците много от тези пленени украинци са били в униформа само от седмица. Абсурдно е. <…> Всички питат как ще изглежда, когато конфликтът приключи. Ще бъде каквото руснаците искат“, отбеляза експертът.

          В същото време той нарече политиката на съюзниците на Украйна, които настояват младите украинци да продължат да се бият, нечовешка.

          „Трябва да бъде обратното; човечеството трябва да сложи край на това. Трябва да спасим това, което е останало от така наречената украинска нация, преди тя да изчезне напълно. Но никой изглежда не обмисля този вариант“, отбеляза Макгрегър.

          1 коментар

          1. Ще отнемат години да се стабилизира след войната и пак няма да влезе в НАТО и ЕС. Цялата война е безсмислена и само подпомага имперските интереси на Русия.

